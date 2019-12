Incremento salarial es 'positivo pero insuficiente', considera Implan

El director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), Eduardo Holguín, consideró que el incremento salarial otorgado del 20 por ciento para los trabajadores es positivo pero insuficiente para mejorar el nivel de bienestar familiar y total de los mexicanos. Añadió que es un avance significativo.

Este lunes se dio a conocer que la Comisión Nacional de Salario Mínimos (Conasami), empresarios y Gobierno, acordaron que el salario mínimo aumentará 20 pesos al pasar de 103 a 123 pesos diarios.

Declaró que ha sido positivo que los incrementos salariales no hayan implicado un aumento en la inflación como señalaban los especialistas neoliberales.

Explicó que esto obedeció gracias a que no hay un aumento de la demanda agregada a la par de los costos. Dijo que los precios no se han incrementado a la par de los costos de producción debido a que no hay una demanda dentro del mercado nacional.

Holguín indicó que esto es evidente al observar el comportamiento de sectores productivos como la industria de la construcción y del ramo automotriz, en donde hay una contracción en la demanda de automóviles dentro del mercado nacional desde hace varios años y no hay obras de infraestructura relevantes a nivel nacional.

Expresó que el país debe entrar a una industria de alto valor de capital y valor agregado, en donde se requiera contratar jóvenes profesionistas que no encuentran oportunidades de empleo en México.

Destacó que se tiene un pleno empleo para adultos en el renglón de operadores, ubicándose la tasa de desempleo abierto por debajo del 5 por ciento, en tanto el problema es el caso de jóvenes que enfrentan un fuerte desempleo abierto, del orden de 9.5 a 10 por ciento.