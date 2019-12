Realizarán exámenes de la vista gratuitos en Madero

El próximo sábado 21 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana a 3 de la tarde, se llevarán a cabo exámenes de la vista gratuitos, esto dentro de las instalaciones de la Infoteca Lic. Jacinto Faya Viesca.

Esta prueba tiene como objetivo prevenir deficiencias visuales hacia una buena salud, lo que permite disfrutar al máximo y tener una mayor calidad de vida.

En el caso de la salud visual, un examen de la vista puede detectar condiciones tratables, pero en ocasiones las personas deciden no hacerlo porque les puede quitar mucho tiempo o tal vez resulta muy costoso.

Por lo anterior, en la Infoteca se generará este espacio en busca de hacer una diferencia en este aspecto, ofreciendo el examen de la vista completamente gratis.

Además, ellos interpretarán los resultados y se orientará, ofreciendo una gran calidad de lentes, que ayudarán a recuperar tu visión dependiendo de la graduación que necesite el ciudadano.

Es por ello que se invita a la comunidad a asistir a esta campaña, por lo que si existe alguien que está sintiendo que su vista ya no es lo que era o simplemente quieres ser precavido, no hay excusa para no realizarse un rápido examen gratuito.

De igual forma, en el lugar se estarán ofreciendo lentes económicos con costo de uno por 400 pesos y dos por 500, al igual que habrá anteojos fabricados con material de pasta, con costos de uno por 600 pesos y dos por mil, incluyendo el antirreflejante.

La Infoteca Lic. Jacinto Faya Viesca, se ubica en calle Gaseoducto número 10, en el ejido Nuevo Linares del Sur.