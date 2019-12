Niega Zermeño malos manejos en recursos en su administración

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó que en su administración se hayan realizado malos manejos en recursos públicos, esto luego de que se publicara el Informe Anual de Resultados 2018 de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE), mismo en el que se realizaron señalamientos contra el Municipio de Torreón por unos 182 millones de pesos.

Zermeño dijo además que, aunque dentro del Informe Anual 2018 de la ASE se registraron observaciones "graves" por más de 140 millones de pesos, la situación no indica que se trate de malos manejos, sino de situaciones que serán aclaradas en los plazos que indican las autoridades y que nunca han derivado en sanciones como tal.

"Son observaciones, o sea, no tenemos hasta el momento ninguna observación que haya prosperado, que merezca ninguna sanción al municipio, todas las observaciones se aclaran pues…Son los tiempos que marcan las auditorías, nosotros tenemos una auditoría interna permanente, está la Auditoría del Estado y está la Auditoría Superior de la Federación cuando hay recursos federales, cuando hay recursos nuestros pues le toca a la Auditoría del Estado, pero siempre que hay alguna observación se aclara", declaró el edil.

"Sí, por supuesto".

Fue el mismo Jorge Zermeño quien además advirtió a quienes puedan utilizar los resultados del Informe Anual 2018 de la ASE como un instrumento de "crítica" a su gestión, que la mayoría de la población de Torreón se encuentra "satisfecha", principalmente en colonias y barrios de todos los sectores.

"¿Pero para quiénes? Para los que no vienen a darse cuenta de lo que hacemos, la gente está contenta, la gente en Torreón...Hagan una encuesta en las colonias, en los barrios, si a alguien no le gusta lo que hacemos, pues qué pena, pero la gente en general está satisfecha, ven un trabajo en todas las colonias, en todas las comunidades rurales. Yo no estoy para andarle respondiendo a aquel que no le gusta cómo trabajemos", señaló.

Al respecto también opinó la tesorera de Torreón, Mayela Ramírez Sordo, quien consideró que la mayor parte de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado son de "forma, no de fondo". También dijo que oficialmente aún no se les ha realizado ninguna notificación sobre dichas irregularidades.

"No, no tenemos aún ninguna notificación, se entregaron todos los documentos, toda la documentación soporte y estamos en espera de que precisamente nos notifiquen...Fue la auditoría, hubo unas observaciones de primera instancia que se solventaron y en eso estamos, en espera que nos digan qué fue solventado y qué no", manifestó la tesorera.

Respecto a dichas observaciones "iniciales" reconoció que se trató de un "número considerable", pero confió que será la propia ASE la que finalmente aclare la situación en favor del Municipio de Torreón.

"Básicamente las observaciones son muchas cosas de forma...Todo se complementó y estamos en espera de que nos digan el resultado", señaló Ramírez Sordo.

Observaciones