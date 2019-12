Amplían plazo de audiencia de Pedro Luis

El juez de control otorgó la ampliación de la audiencia de vinculación o no a proceso a Pedro Luis N., acusado del delito de abuso sexual, en contra de Martha N.

Ayer por la mañana se realizó la audiencia, la cual inició alrededor de las 9:30 horas y duró aproximadamente dos horas. Según se explicó, el término constitucional contempla una ampliación de 72 a 144 horas y la defensa solicitó el uso de este derecho, de tal forma que la siguiente audiencia será el lunes 23 de diciembre, después de las nueve de la mañana.

Según Jesús Jasso Fraire, representante legal de la víctima, el delito no amerita prisión oficiosa durante el proceso y el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que el caso se resuelva mediante mecanismos alternos de resolución, es decir, puede haber reparación del daño de manera económica y tal vez la restitución de los derechos laborales de la afectada. Ella será quien decida si acepta llegar a un acuerdo.

"Ellos hicieron uso de ese derecho y eso debe tener como finalidad que tenga un a defensa adecuada, aportando datos para destruir la solicitud de vinculación y eso es lo que se va a subir a juicio en la audiencia del día 23. Ahí se resolverá si hay datos suficientes" dijo Jasso Fraire.

Mientras tanto, el juez dictó al imputado medidas cautelares que consisten en una presentación periódica a firma, prohibición de abandonar la ciudad, así como acercarse a la víctima y testigos.

El abogado defensor de Pedro Luis N., Édgar Castañeda recalcó que la audiencia será solamente para la formulación de imputación y no hay reclasificación de delito. "Es todo lo que les puedo informar, es el desahogo de pruebas que vamos a aportar, no les puedo dar información ahorita porque nos restringieron. Lo único que les podemos decir es que nos fue perfecto, él está excelente. Ya está en proceso y lo que les puedo decir, que en cortito son seis días de aquí al lunes y nos vamos a dar cuenta si por los delitos que le formularon lo vinculan o no a proceso", declaró el litigante.