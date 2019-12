Pide a las mujeres amarse tal como son

La cantante Danna Paola urgió a que las mujeres no se sientan presionadas por cumplir con ciertos estándares de belleza; les pide que se acepten y amen como son para evitar poner en riesgo su salud.

"A uno siempre lo critican. Te dicen que si está bien o si está mal, que si sí o que si no y no importa el talento que tienes. Las mujeres hoy en día nos debemos amar como somos y si queremos mejorar algo, que sea por salud y no por querer agradar a los demás o por un perfil de Instagram", apuntó.

La joven de 24 años, que funge como crítica en el reality musical La Academia, admitió que, en ocasiones, se tiene que pasar por muchas situaciones para lograr seguridad en sí mismo. A ella le sucedió.

"Me han visto crecer en 20 años de carrera y lo más importante para mí ha sido encontrar la seguridad que necesitaba. Nunca es fácil, hay altas y bajas, son cosas que vienen en el paquete de ser artista, pero hoy me siento muy segura y tranquila de poder salir como la mujer que soy".

La intérprete de éxitos como Mala fama y Oye, Pablo, quien recién fue criticada por postear en sus redes sociales la frase: "Anxiety outfit, f*uck off", reflexionó que la industria del entretenimiento exige a sus talentos que sean algo que no es real y ella no está de acuerdo con eso.

"Yo pienso que se debe apoyar más a lo que es real y que la gente se sienta identificada contigo, que se amen tal y como son. Me han hecho photoshop en muchísimas portadas de revistas, pero hay que amarse como somos, porque uno no es perfecto y nadie es perfecto", subrayó.