Alza salarial no es regalo del T-MEC: Arturo Herrera

El incremento al salario mínimo no será inflacionario ni es un regalo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

"No, no es un regalo del T-MEC, es una deuda histórica; desde 1982 el salario mínimo había perdido 75 % de su valor; es una pérdida incluso que precede al primer acuerdo, es algo que se tenía que venir haciendo independientemente del acuerdo comercial", manifestó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento de 20 % al salario mínimo en México y de 5 % en la zona libre fronteriza, un aumento que calificó como histórico y el más alto en los últimos 44 años.

El ajuste significa pasar de 102.69 a 123.22 pesos diarios para 2020, es decir, 3 mil 746 pesos mensuales.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el año pasado se duplicó, se ajustó de 176.72 a 185.56, lo que equivale a 5 mil 641 pesos mensuales. El alza beneficiará a 3.44 millones de trabajadores inscritos en el sector formal en el país.

El secretario de Hacienda dijo en entrevista durante el Programa de Servicios Financieros del Fondo de Prosperidad que el debate sobre los efectos del aumento del salario en el empleo y la inflación es relativamente reciente en México.

Refirió que al revisar la literatura al respecto en Estados Unidos, es un tema que tiene más de 25 años con paralelismos claros.

Por un lado, allá se dieron aumentos importantes, en algunos casos con porcentajes similares a los que se dieron en México en los años 90, tras un congelamiento de más de 20 años, agregó.

Señaló que en Nueva Jersey, en los 90, se dio un alza, pero no en Pensilvania, estados vecinos.

"Todo mundo pensó que iba a ver una caída en el empleo en Nueva Jersey y no en Pensilvania, y lo que pasó fue lo opuesto", matizó.

El secretario explicó que cuando los salarios medios tienen una distancia muy alta contra los mínimos, como es el caso ahora en México, no tienen ese efecto tanto en el empleo ni en la inflación. De acuerdo con el Banco de México, se espera que se generen entre 500 mil y hasta 600 mil empleos formales el próximo año, cifra que superará la proyección de entre 300 mil y 370 mil previstos para este 2019.

Para la inflación, la mayoría de las expectativas están ancladas en que se conseguirá el objetivo que tiene el banco central, que es de 3 %. Hasta noviembre de este año, el indicador llegó a 2.97 %.

¿A quién le toca?