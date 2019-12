Planean mexicanos gastar poco en smartphones

Alrededor de uno de cada dos mexicanos que utilizan teléfonos inteligentes en nuestro país no destinaría más de tres mil pesos para la compra de su próximo dispositivo de este tipo, reveló la primera Encuesta nacional de hábitos de usuarios de teléfonos inteligentes en México.

La citada investigación, que determinó que el 65.5% de los mexicanos tiene actualmente un teléfono inteligente, mostró también que si las personas pudieran elegir cuánto gastar para comprar un nuevo smartphone, el 46.4 por ciento gastaría hasta tres mil pesos: mientras que un 27.7 por ciento destinaría más de tres mil y hasta cinco mil pesos. En suma, el 74.1 por ciento de las personas encuestadas gastaría hasta cinco mil pesos en la adquisición de este tipo de equipos aun y cuando tuvieran todos recursos necesarios.

En contraparte, la encuesta, realizada del 6 al 11 de noviembre de este año, encontró que solamente el 1.2 por ciento de las personas consultadas gastaría más de 15 mil pesos; mientras que un 3.4% gastaría más de 10 mil y hasta 15 mil pesos; y, un 15.3% gastaría más de cinco mil y hasta 10 mil pesos (el porcentaje restante no sabe o no contestó esta pregunta).

Siguiendo estos resultados, cabe destacar que, en la variable de nivel socioeconómico, en el segmento de personas consultadas que considerarían gastar más de tres mil y hasta cinco mil pesos, es más elevada la intención de compra del sector D/E (41.6%) que la del segmento ABC+ (26.1%). De hecho, contrario a lo que podría pensarse, ya que el nivel ABC+ es el de mayor poder adquisitivo y el D/E es el de menores ingresos, el 44.1% de las personas ABC+ y el 44.2% de los niveles D/E gastarían únicamente hasta tres mil pesos.

Lo anterior quiere decir que un 85.7% de las personas en nuestro país con poder adquisitivo más elevado gastarían hasta cinco mil pesos en comprar un smartphone.

El 17.1% del mismo sector ABC+ gastaría más de cinco y hasta 10 mil pesos; el 5.4%, más de 10 mil y hasta 15 mil pesos; y, solo el 3.6% gastaría más de 10 mil.

En cuanto a las marcas de teléfonos que más tienen las personas en México, el 32% dijo poseer un Samsung; un 14%, Motorola; un 12.8%, Huawei; un 6.6%, LG; y un 4.8%, tiene un dispositivo Apple.

Entre las razones por las cuales los encuestados afirmaron utilizar esas marcas están, en primer lugar, porque fue un regalo (24.2%); seguido por "es el más resistente" (22.5%); en los siguientes lugares mencionaron: "por sus aplicaciones" (18.8%); "por su cámara de fotos o video" (13.7%); "es más seguro", (11.5%) y; "me da estatus" (4.5%).

Con relación al tiempo que los encuestados han estado utilizando su actual teléfono, el 48.4% dijo que más de un año y menos de cinco años; un 32.7% comentó que más de cinco años; y, solo 17.4% desde hace menos de un año (el porcentaje restante dijo no saber).

Asimismo, a la pregunta de ¿cuánto tiempo tarda usted en cambiar su smartphone?, el 28.4% de los mexicanos encuestados declaró que más de tres años; un 23.7% aseguró que más de dos años y hasta tres años; un 13.4% comentó que más de un año y medio y hasta dos años; el 12.7% tarda más de un año y hasta un año y medio; y, un 12.4% aseguró que más de seis y hasta 12 meses. Finalmente, solo un 4% lo cambia en menos de medio año.

La comunicación es uno de los factores predominantes a la hora de decidir utilizar un smartphone. Así, el entablar relación con familiares y amigos (36.6%) y la necesidad de utilizar este tipo de tecnologías para el trabajo y la escuela (31.4%) son los principales motivos por los cuales las personas compraron su teléfono inteligente. En tercer puesto se ubica la variable "me lo regalaron", con un 18.6% seguido de "para navegar en internet" (8.0%) como los principales razones del porqué las personas utilizan smartphones.

A detalle, cuestionados sobre ¿para qué utiliza usted principalmente su teléfono inteligente?, el 35.7% de las personas dijo que para "cosas relacionadas con mi trabajo/escuela"; un 51.5% dijo, "para enviar mensajes o chatear"; el 11.4%, comentó que "para revisar redes sociales"; un 6.5%, "para buscar información"; un 5.9%, aseguró que "para ver películas y escuchar música"; un 1.5%, dijo que "para consultar noticias"; y, solamente el 1.3%, dijo que "para hacer compras en línea".

Sobre el uso de redes sociales, el 93.7% utiliza WhatsApp; un 79.6% asegura tener una cuenta en Facebook. Por otro lado, el sitio de videos YouTube es visitado por el 77.2% de los encuestados por El Gran Diario de México.

Instagram sigue con un ritmo de creciente adopción y ya es utilizado por un 31.2% de los mexicanos, mientras que Twitter se ubica en la preferencia de uso de solamente el 16.5% de los mexicanos y Pinterest motiva a utilizar su servicio de manera frecuente a 10.2% de las personas. Destaca la red social de microvideos de origen chino, TiKTok, que a poco tiempo de estar disponible en México, ya es utilizada por el 5.3% de las personas encuestadas.

La investigación también mostró que los usuarios y consumidores de teléfonos inteligentes en México valoran características "técnicas" y que requieren conocimientos más profundos, por encima de motivos tradicionalmente considerados como relevantes como la marca o el precio.

De esta manera, el 29.8% de los encuestados dijo que la principal característica que busca cuando va a comprar un teléfono inteligente es el procesador, seguido de la duración de la batería con un 15.3%. Posteriormente aparece la marca (14.5%) y el precio (13.2%).

En contraparte, la encuesta también consideró a las personas que afirmaron no tener un smartphone. A ellas se les cuestionó la razón y el 24.6% dijo que es muy costoso; 24.4% dijo "no sé cómo usarlo"; el 19.8% declaró: "no lo necesito". También un 8.4% dijo que no es su prioridad conectarse; y, un 1.5% de los encuestados no se hace de un smartphone "por miedo a que se lo roben".