Finalistas de 'La voz kids' se preparan para ganar

Lucero, Carlos Rivera y Melendi eligieron cada uno a dos finalistas, quienes el próximo domingo competirán para ganar el concurso La voz kids, que arrancó en octubre pasado.

Con Lucero quedaron María José y Roberto Xavier; con Carlos Rivera están Mario Girón y Moisés Habib, el más pequeño de los finalistas; y Melendi tiene a Mónica Plehn y Nicole Florencia.

En plática con Notimex, los seis pequeños afirmaron que están confiados en ganar la final. Mario Girón, del equipo de Carlos, dijo que el apoyo de su familia ha sido fundamental y agradeció la generosidad de su "coach", quien todo el tiempo lo animó a seguir adelante. Para Moisés, lo importante es “seguir ensayando para tratar de ganar”.

María José, del equipo Lucero, señaló que se siente muy nerviosa, pero "tengo fe en que puedo ganar” y dijo que seguirá preparándose para ser cantante. Para Roberto Xavier, La voz kids ha sido la mejor experiencia, porque le ha permitido conocer a muchos amigos.

Mónica Plehn y Nicole Florencia tienen confianza en que les irá bien en el último concierto. Mónica se siente segura del triunfo, aunque dice que está difícil. “Si ganó voy a continuar con mi carrera también como actriz”, dijo la pequeña, quien participa en la telenovela Soltero con hijas.

Para Nicole, “el estar en el programa me ha enseñado a valorar la amistad. Desde el principio nos dijeron que esto no era una competencia, que teníamos que divertirnos” y aunque tiene confianza en ganar, dijo que de no lograrlo le gustaría que Mónica se alzara con el triunfo. El último concierto de La voz kids se llevará a cabo el domingo 22 de diciembre.