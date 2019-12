Beto Cuevas aconsejó a Jenni Rivera reconciliarse con su hija

El cantante Beto Cuevas se muestra sorprendido al saber que Jenni Rivera recibía supuestas amenazas de muerte y aseguró que “La diva de la banda” jamás le platicó sobre esta situación, ni la llegó a ver preocupada o temerosa.

El cantante chileno conoció a Rivera durante su participación en la segunda temporada de La voz México, programa que les permitió entablar una buena amistad.

Sin embargo, ahora el exintegrante de La Ley reconoció que la entrevista recientemente dada a conocer sobre las amenazas de muerte que recibió la intérprete lo ha sorprendido mucho y señaló que sus charlas con la cantante eran más de temas espirituales.

“De eso no sé nada”, dijo Cuevas a los medios de comunicación, además de revelar que días antes de que sucediera el accidente aéreo en el que falleció Rivera, tuvieron una plática en la cual le aconsejó arreglar sus diferencias con su hija "La Chiquis" Rivera, de quien se especuló sostuvo un romance con Esteban Loaiza, quien fue pareja de la cantante.

“Yo le dije que se reconciliara con su hija, aunque no supe bien los detalles, porque no me quería meter y hasta el día de hoy no lo sé, pero ese fue mi consejo”, dijo Cuevas, quien actualmente participa en el musical Jesucristo Superestrella.

“Le pedí que llamara a su hija, porque uno nunca sabe hasta cuándo va estar vivo. Hablen, eso le dije en aquel momento. Después por declaraciones de la familia supe que lo hizo y eso me hace sentir bien y orgulloso”, apuntó.

Dijo que Jenni fue una mujer fuerte, que siempre sonreía y tenía el chiste a flor de labio. "Yo la conocí y nos hicimos amigos pero no tan profundamente, tal vez si no hubiera fallecido sí tendríamos una gran amistad. Yo siempre la vi bien, nunca la vi pensativa o temerosa”, mencionó Cuevas al recordar a “La gran señora”, quien murió el 9 de diciembre de 2012.