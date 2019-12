Jake Stormoen revive época medieval en 'The Outpost'

Para la serie "The Outpost", el actor Jake Stormoen ha tenido que prepararse en diferentes áreas: montar a caballo, aprender a utilizar una espada y trabajar en su cuerpo para no descuidar el aspecto físico.

Al respecto el actor bromea pues sabe que tiene que lucir bien en pantalla.

"Les gusta poner escenas en cada temporada en las que Garrett (mi personaje) aparece sin camisa", comenta.

"Usualmente me enfoco en diferentes partes del cuerpo cada día de la semana en el gimnasio y después trato de incorporar cosas por las que tal vez un caballero en la época medieval pasaría. Para que no me vea como que he estado en el gimnasio sino que he estado cargando con armadura pesada toda mi vida", comenta.

Jake interpreta al capitán Garrett Spears y comparte créditos con Jessica Green, protagonista de la serie de fantasía y aventura que el próximo 5 de enero estrenará su segunda temporada en América Latina y la cual está por empezar el rodaje de la tercera entrega.

"The Outpost" presenta a Talon, una sobreviviente que comienza un viaje luego de que su aldea fue destruida. En esa travesía es donde descubre que tiene poderes sobrenaturales.

En esta segunda entrega la producción tuvo un gran cambio pues se movió de Utah, en Estados Unidos, a Serbia, donde instalaron sus nuevos sets.

"En cuanto llegamos ahí entendí por qué la producción se había movido; porque habían construido el set más extenso y grande. Reconstruyeron los de la primera temporada, pero los hicieron más largos y grandes", dice Jake.

"Una de las mejores cosas de estar en Serbia fue que ahora teníamos acceso a castillos históricos reales. Hay mucha historia en Serbia y las personas fueron geniales enseñándonos su historia mientras filmábamos".

La segunda temporada de la serie podrá verse a partir del 5 de enero a las 20:00 horas por SYFY.