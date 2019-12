'Impeachment' es hacer la guerra a la democracia: Trump a Pelosi

“Siempre que hablo con un líder del exterior, antepongo los intereses de Estados Unidos, tal como lo hice con el presidente (Volodímir) Zelenski”, aseguró el mandatario en la misiva, difundida por la Casa Blanca.

“Los artículos del impeachment impulsados por el comité judicial de la Cámara no son reconocibles bajo ningún estándar de la teoría constitucional, interpretación o jurisprudencia. No incluyen crímenes, delitos menores o transgresiones. Ustedes han abaratado la importancia de la muy fea palabra de impeachment”, añadió.

Continuar con el inválido juicio de destitución significaría que Pelosi viola sus juramentos legislativos y su lealtad a la constitución, además de declarar una guerra abierta contra la democracia estadunidense, añadió Trump.

La acusación de que el presidente de Estados Unidos abusó de su poder al presuntamente manipular a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que investigara a Hunter Biden, hijo del aspirante presidencial Joe Biden, es simplemente producto de la imaginación de los demócratas, agregó en el texto.

“Ustedes saben que tuve una conversación completamente inocente con el presidente de Ucrania. Y luego tuve una segunda conversación que ha sido mal citada, mal caracterizada y fraudulentamente tergiversada. Por fortuna, hay una transcripción de la conversación y ustedes saben por ella, que de inmediato fue disponibilizada, que el párrafo en cuestión fue perfecto”, afirmó el mandatario.

“Le dije al presidente Zelenski: ‘Me gustaría que nos hiciera un favor, porque nuestro país ha estado pasando por mucho y Ucrania sabe mucho al respecto’. Dije ‘háganos un favor’, no a mí, y a nuestro país, no a una campaña”.

Trump argumentó, también, que el propio Zelensky ha repetido varias veces que el mandatario de EUA no hizo nada malo y de que no hubo presión en su intercambio, una afirmación respaldada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano.

Acusó, además, que Joe Biden usó su cargo como vicepresidente de la administración Obama y mil millones de dólares de ayuda a Ucrania para forzar el despido del fiscal que estaba indagando a la compañía que le había estado pagando a su hijo, Hunter Biden, millones de dólares.

“Ahora tratan de destituirme acusándome falsamente de hacer cosas que Joe Biden admitió que en realidad él hizo”, agregó el mandatario.

El señalamiento de que el ejecutivo bloqueó el congreso, calificó Trump, es absurda y peligrosa, porque podría asentar un precedente que permita en el futuro destituir a cualquier presidente estadounidense.

Los demócratas no se han recuperado de la derrota electoral del 2016 y han tratado de revertir estos tres años el mandato de las urnas, por lo que su verdadero enemigo es la democracia, reclamó Trump en la misiva.

“Ustedes saben muy bien que este impeachment no tiene nada que ver con Ucrania o con la conversación que tuve con su nuevo presidente, totalmente apropiada. Sólo tiene que ver con su intento de deshacer la elección de 2016 y robarse la del 2020”.

Pelosi es quien está interfiriendo en las elecciones, subvirtiendo la democracia, obstruyendo la justicia y trayendo dolor y sufrimiento a la república en defensa de sus intereses personales, políticos y partidistas, manifestó el mandatario.

“No tengo dudas de que el pueblo estadounidense la hará a usted y a los demócratas completamente responsables en la elección por venir en 2020. Ellos no perdonarán su perturbación de la justicia y su abuso de poder”, vaticinó.

Finalmente, Trump llamó a los demócratas en el Congreso a frenar inmediatamente su “fantasía de impeachment” y regresar a trabajar por la gente.

BREAKING: A scorching letter from Trump to Pelosi outlining the fraudulent nature of the impeachment hoax as just been released by the White House.



"By proceeding with your invalid impeachment, you are violating your oath & declaring open war on American democracy."#trumpletter pic.twitter.com/hoGghFZbYi