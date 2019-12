Estrellas que ganan un millón de dólares por episodio

En los últimos años, las plataformas de contenido streaming han crecido a un nivel elevado, por lo que algunas casas productoras han lanzado sus películas en ambas presentaciones a la par.

Por lo mismo, estrellas de talla internacional del cine han decidido migrar de la pantalla grande a plataformas, pues los salarios y rentabilidad de estas producciones son mayores a las del cine tradicional.

A través de DailyMail se ha publicado la lista de artistas mejores pagados en plataforma, llegando a un sueldo de un millón de dólares (18,904,620.00 de pesos) por cada episodio de graban.

Ellen DeGeneres: $20-25million for a stand-up comedy special (Netflix)

Harrison Ford: $1.2million for The Staircase, Annapurna

Reese Witherspoon: $1.1million for Little Fires Everywhere (Hulu) and $1million for The Morning Show (Apple TV)

Kerry Washington: $1.1million for Little Fires Everywhere (Hulu)

Steve Carrell: $1million for Space Force (Netflix) and $700,000 for The Morning Show (Apple TV)

Jennifer Aniston: $1million for The Morning Show (Apple TV)

Nicole Kidman: $1million for Nine Perfect Strangers (Hulu)

Jeff Bridges: $1million for The Old Man (Hulu)

Will Forte: $1million for Flipped (Quibi)

Kaitlin Olson: $1million for Flipped (Quibi)

Don Cheadle: $1million for Don't Look Deeper (Quibi)

Y la lista sigue, llegando hasta el 'menos' pagado, quien se lleva 65 mil dólares a la bolsa. (1,228,800.30 de pesos).