Hilary Duff y la foto con la que podría anunciar su regreso a la música

Meses después de confirmar su regreso en la serie de Disney Lizzie McGuire, Hilary Duff podría hacer otro gran anuncio pronto, pues la actriz desató rumores de un posible nuevo álbum en camino, luego de publicar una foto en un estudio de grabación.

La artista de 32 años emocionó a sus fans luego de compartir en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece dentro de un camerino de grabación usando auriculares junto a su prometido Matthew Koma, quien también es músico y escribió y produjo algunos temas en el último disco de la cantante.

Duff tituló la foto con emojis de micrófono y auriculares, lo que rápidamente generó reacciones por parte de sus fans.

Han transcurrido cuatro años desde que Hilary Duff lanzó su quinto y último álbum de estudio Breathe In. Breathe Out. en 2015, que incluye temas como Chasing The Sun, All About You y Sparks.

En cuanto al estreno del regreso de Lizzie McGuire, la cantante confirmó que los espectadores pueden esperar ver una mezcla de elementos nostálgicos y personajes familiares con una nueva historia donde la protagonista navega por la vida en sus 30 años.

"Creo que será una muy buena combinación de dar a todos lo que quieren del programa en el pasado, y también un nuevo programa nuevo y ella a los 30 años, que se ve completamente diferente", dijo previamente a Us Weekly. "Me siento muy conectada con ella, obviamente, desde el pasado, por lo que también ha sido muy divertido ser parte de todo el proceso creativo".