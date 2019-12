Eugenio Derbez culpa a Victoria Ruffo por los defectos físicos de José Eduardo

Eugenio Derbez se burló de un defecto físico de José Eduardo y le aseguró que es por culpa de su mamá, Victoria Ruffo.

Durante el reality show, De viaje con los Derbez, el joven le externó a su papá la preocupación que tiene, porque su lado derecho del cuerpo es mucho más grande que el izquierdo.

José Eduardo le comentó que sabe que todas las personas tienen un ojo más grande o alguna otra parte del cuerpo, sin embargo, en su particular caso le parece desmedido ya que afecta sus dientes o sus looks.

“Te quería comentar que me he dado cuenta últimamente que tengo mi lado derecho del cuerpo más grande que el izquierdo, pero grave. Yo entiendo que muchas personas sí tienen un lado más grande que el otro, hasta un brazo, un ojo, la bubi, todo. Por ejemplo, mis dientes del lado derecho son muchísimo más grandes que los del lado izquierdo, que son chiquitos, cuando me pongo lentes me quedan chuecos”. expresó.

Ante los comentarios de su tercer hijo, Eugenio Derbez comenzó a reír y en tono de broma culpó a Victoria Ruffo de los defectos físicos de su hijo.

“Yo le dije a tu mamá que no fumara y no tomara durante el embarazo, pero no me hizo caso, claramente no me hizo caso, así que a mí no me eches la culpa”, respondió.

El actor siguió bromeando al decirle que su lado derecho de la cara se parecía al de su expareja y el izquierdo a la familia Derbez.

“La mamá es del lado derecho, yo soy del lado izquierdo y de ahí es que lo heredó, lo heredó de allá no de acá”, afirmó Eugenio Derbez.