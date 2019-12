Pedirá PRD en Lerdo al INE que se audite al Comité Estatal

El PRD en Lerdo solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que realice una auditoría al Comité Estatal para que se transparenten los recursos públicos del partido.

El coordinador municipal, José Antonio Valenzuela Hernández, señaló que desde que Miguel Ángel Lazalde tomó las riendas del Partido de la Revolución Democrática, no hay rendición de cuentas sobre los recursos y actividades, por lo que en su carácter de Consejero Político Estatal, hará dicha petición al citado organismo.

El líder del PRD en Lerdo asegura que lleva unos cinco meses pagando “de su bolsa” la renta del edificio donde se encuentran las oficinas del partido en este municipio y que ascienden a los 3 mil pesos mensuales, más lo que gasta en el servicio de agua potable, electricidad y teléfono.

“Se supone que la prorrogativa municipal que tiene Lerdo son de 10 mil pesos para pagar los gastos mensuales de la institución, pero desde que llegó nuestro actual presidente del partido, no sabemos en qué se aplican ni en qué se gastan, no se ha convocado a un Consejo Político Estatal para dar un informe financiero del partido, él ya tiene un año y medio. Quien nos apoyaba en el pago de la institución era mi jefe político, porque en el partido somos corrientes, el recurso oficial de la institución no sabemos dónde se está quedando”, agregó.