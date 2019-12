Café Tacvba y Molotov confirmados en cartel de Vive Latino España

Las bandas mexicanas Café Tacvba y Molotov encabezarán la primera edición del Festival Vive Latino en España, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre del próximo año.

A través de redes sociales, los organizadores dieron a conocer que también participarán Andrés Calamaro, Ara Malikian, Aterciopelados, Babasónicos, Bebe, Caligaris, Carlos Sadness, Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Face Down Ass Up y el Instituto Mexicano del Sonido.

Así como Iván Ferreiro, Kase.O, Leiva, León Benavente, Lionware, Little Jesus, María Guadaña, Mikel Erentxun, Miss Bolivia, Miss Caffeina, Mon Laferte, Morad, Mula, Nortec: Bostich + Fussible, R de Rumba DJ, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, The Dollar Club, Vetusta Morla, Viva Suecia y Ximena Sariñana.

La edición europea del encuentro de rock en español que se realiza en México, se desarrollará en la ciudad de Zaragoza, “por ser un punto neurálgico entre las grandes urbes de Madrid, Barcelona y Bilbao”.

ES OFICIAL! Este es el cartel del que podremos disfrutar el próximo Septiembre 2020 en Zaragoza La primera edición de Vive Latino llega con mucha fuerza !!! #vivelatinozaragoza pic.twitter.com/4MVr9Dp8Nq — Vive Latino España Oficial (@vivelatinoes) December 17, 2019

Para el próximo año, la edición 21 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo próximo en la Ciudad de México.

Entre los grupos que actuarán en el encuentro musical destacan Guns N’ Roses, The Cardigans, The Rasmus, Andrés Calamaro, Ely Guerra, Little Jesus, The Wookies y Bersuit, 31 Minutos, Babasónicos, DLD, Ely Guerra, Los Tucanes de Tijuana y Porter, entre otros.