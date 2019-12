¿Lizbeth Rodríguez ya no hará Exponiendo infieles?

Lizbeth Rodríguez respondió las incógnitas de las seguidores del canal Badabun, donde ella participa en la sección Exponiendo infieles.

Y es que, desde días atrás, algunos de los colaboradores denunciaron abusos por parte del CEO, César Morales Jiménez, por lo que desde entonces el canal no ha producido material.

Ante esto, la conductora descartó que ha ella hubiera sufrido algún tipo de maltrato y aseguró ninguno de sus compañeros le notificó lo que estaba pasando.

Rodríguez en su video dijo:

“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo. Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”.

Lizbeth declaró que le gustaría iniciar nuevos proyectos desde su canal, apoyada por otros talentos que también desean ser “youtubers”, aunque no dejó claro si continuará bajo el mismo formato de Exponiendo infieles.