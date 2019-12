Antes de mencionar mi opinión sobre el problema que se presentó en forma sorpresiva con motivo del proceso para la autorización en el Congreso de Estados Unidos relativo a la firma realizada en nuestro país la semana anterior del T-MEC por los tres países que lo integran, permítame estimado lector compartir una breve pero sustanciosa pagina sobre México que en lo personal me resulta interesante y que es del libro “ Por Eso Estamos Como Estamos” de Carlos Elizondo Mayer, en el que hace un análisis imparcial y con un diagnostico respetuoso pero severo a mi entender de algunos aspectos económicos y políticos de nuestro país.

“ En México una parte relevante de nuestro talento como individuos no suele usarse para inventar un proceso o un producto hechos que crean mas riqueza o simplemente para trabajar con mayor esfuerzo en una actividad productiva; por el contrario suele canalizarse a arias donde la riqueza se distribuye”… etc, etc y continua mas adelante en donde menciona “ es un país construido, a partir de privilegios y poca competencia, muchas de las oportunidades se encuentran en el Mercado de la distribución de rentas, en el que no se compite con los extranjeros quienes tienen sus propios inventos y productos, y nos dejan a nosotros el Mercado de la extracción de rentas locales que requieren información y contactos especiales y muy focalizados”.

Desde luego que lo anterior es para analizarse y reflexionar, en lo personal me recordaron de inmediato empresas mexicanas que siguen compitiendo y destacando contra otras extranjeras porque hay una economía abierta a la competencia pero lo que si es un hecho es que sin innovación y otras estrategias desde luego que sin ellas no se pueden conseguir la rentabilidad económica para salir airosos; también considero el hecho de que otras empresas importantes de nuestro país han tomado la decisión de ser absorbidas por otras mas poderosas mundialmente con el objeto de hallar la fórmula de sacar provecho de acuerdo a sus circunstancias para obtener recursos y enfocarlos a otras actividades productivas; además sin duda alguna en mi concepto todo lo anterior tiene que ver con la apertura y competencia comercial que existe actualmente en el mundo y para nosotros sin duda alguna un gran apoyo y oportunidades fue el Tratado Comercial Trilateral que hasta este momento está vigente.

Ahora bien es conocido en este fin de semana el problema existente con el T-MEC mismo que se estaba celebrando eufóricamente al firmarse recientemente en nuestro país el mismo entre Estados Unidos, México y Canadá sin embargo al presentarse formalmente en el vecino país al su Congreso sorprendió el agregado de Inspectores Laborales en dicho Tratado por lo cual el Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte Jesús Seade Kuri que además fue el negociador principal con los estadounidenses expresó tajantemente su sorpresa y el rechazo a este agregado laboral que además considera la designación de cinco inspectores laborales para vigilar la implementación de la reforma laboral en México , no obstante que sobre dicho aspecto laboral hay una cláusula de plazos para que se cumpla a pesar de que hay experiencias que cubren los temas laborales de nuestro propio país que ha tenido agregados laborales de nuestra Embajada en Washington.

En mi opinión creo que efectivamente se trata de una imposición lucubrada en el mismo Congreso del país vecino y sin que existan como se acostumbra en el argot legal de los contratos aspectos como el que se esta presentando en “letra chiquita” para mi está relacionado con la lucha política en donde los Demócratas a pesar de que están llevando a cabo en breve un juicio político contra Trump sienten que no pueden detener la reelección del mismo y un escándalo como el presente les ayuda para continuar implicando a su presidente en enredos y situaciones inexplicables que desafortunadamente perjudica a México y sería conveniente dar a conocer la opinión de Canadá. Esperemos que Seade haga rectificar a los representantes de Estados Unidos y terminar exitosamente este proceso que por cierto es indudable que nos conviene ya que estamos en un Tratado que mal o bien tiene mucho significado en ir de la mano con el país mas poderoso y el no menos importante económicamente como lo es Canadá.

Que la salud, el bienestar, la fe y el éxito sean el sendero de una plácida Navidad y el augurio de prosperidad para el 2020.