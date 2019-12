Secretario de la Sección 87 del SNTSA critica recortes en el sector salud

El secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Coahuila, José Manuel Riverol, se pronunció en contra de los recortes de personal del sector salud, además de otras acciones de reducción de presupuestos por parte del Gobierno federal.

Riverol mencionó que en todos los hospitales y clínicas en la entidad se requiere, por el contrario, de mayor presupuesto para mejorar las condiciones de atención, principalmente más personal médico. Dijo que en La Laguna de Coahuila hay cuatro hospitales y alrededor de 36 unidades de primer nivel pero "no hay una de las unidades que diga que está en óptimas condiciones en abastecimiento y también más que nada de necesidades de recursos humanos", declaró el líder sindical. Agregó que definitivamente en el tema de salud "no se vale" contemplar reducciones de presupuestos y que cualquier gobierno vanguardista que quiera crecer en aceptación popular, debe invertir de manera creciente en el sector salud.

Negó que los recortes se justifiquen por posibles actos de corrupción debido a que es la población la que resulta afectada.

"En este caso yo creo que cabe muy poco en el sector salud porque cuando se trata de ver a la gente vulnerable que demanda una atención de salud y que es insuficiente el recurso con el que se cuenta definitivamente en este rubro no debe de caber la suspicacia", dijo.

También señaló que tiene entendido que el Seguro Popular como tal no desaparece pero estará al pendiente de la logística del programa que engloba estas acciones. "Porque la población vulnerable, que es a la que protege al Seguro Popular no se puede quedar así", dijo Riverol, quien ante un posible recorte de en Coahuila de 800 personas para el área administrativa del sector salud, dijo que se tiene que analizar esto porque es en este departamento donde se tiene a personal de mantenimiento, limpieza, cocina, etcétera. Además, recordó que cerca de 400 trabajadores en Coahuila reciben un salario cuya tercera parte proviene de aportaciones del Seguro Popular. "No sé a quienes vayan a despedir pero los afiliados no", acotó.