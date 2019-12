Vecinos de la colonia Moderna de Torreón se manifestaron la tarde del pasado lunes en las inmediaciones de calle Múzquiz y bulevar Constitución; reclamaron afectaciones que presuntamente han sido causadas por la construcción de la Terminal Nazas dentro del proyecto Metrobús Laguna.

Fue en punto de las 13:00 horas que los habitantes de la zona se agruparon justo a un costado de la zona de obras, y señalaron que los procesos de demolición de algunas fincas durante el mismo lunes les ocasionaron daños en techos, bardas y hasta ventanas de sus casas, mismas en las que habitan desde niños pequeños hasta personas de la tercera edad.

Al sitio arribaron elementos de la Dirección de eguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, además de representantes de la empresa encargada de los trabajos en la Estación Nazas, estos últimos solamente giraron instrucciones para seguir con la obra y no para negociar con los vecinos que denunciaban los daños en viviendas.

"Nos está afectando a todos los vecinos, no ha venido nadie, que venga de ellos para hablar con nosotros, no han venido... se ponen con las máquinas y nos han dañado las casas, aquí viven niños y gente grande, no podemos exponernos a que se nos caiga una pared", reclamó Yadhira Antonia, habitante de la colonia Moderna.

Protestan vecinos contra obras y señalan daños

Protestan en terminal

Advertencia

Los quejosos podrían bloquear en los próximos días el paso de Gómez Palacio a Torreón por el puente plateado, a menos que reciban atención de los encargados obra.