Reconoce García participación de su hijo en altercado

El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, Primo Francisco García Cervantes, confirmó ayer que fue su hijo el involucrado en el altercado registrado hace casi un mes en un filtro del Alcoholímetro instalado al suroriente de Torreón.

"Yo no se los quité, sí fue mi hijo; lesiones sí tenía y no tenía una gota de alcohol encima… las cosas no sucedieron como se dijo", declaró el titular de la corporación preventiva.

En entrevista, el jefe policial reconoció que fue su hijo quien participó en los hechos registrados alrededor de las 02:00 horas del pasado 23 de noviembre y lamentó lo sucedido, además de negar que exista alguna confrontación entre elementos municipales y de Tránsito y Vialidad.

Lo anterior, luego de que la autoridades municipales se negaran a reconocer la identidad del involucrado, argumentando que se trata de 'un ciudadano', sin llegar a proporcionar el nombre del funcionario que se desempeña como comisionado de la subsecretaría del Ayuntamiento de Torreón, en Asuntos Jurídicos, sin embargo, sí reconocieron la detención de los agentes de Tránsito.

Respecto al procedimiento que enfrentan los dos elementos asegurados, el jefe policial dijo no tener ningún comentario y ante el cuestionamiento de si su hijo interpondría una denuncia penal, afirmó que "será él quien decida, además de ser mayor de edad, es abogado".

Agentes

Los agentes que se encuentran fuera de servico son: Iván N. y Ariel N., ya que el Ayuntamiento abrió un proceso en su contra en la Dirección de Asuntos Internos.