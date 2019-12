Captan en video a policía mientras azota a niño de 11 años

El clip muestra también al oficial que repite la agresión y finalmente se lleva al niño arrastrando por el pasillo. En un momento del video se ve que el menor no se puede levantar mientras el policía le grita. Según "New York Post", el policía fue suspendido y el sheriff del condado de Vance pidió a la Oficina del Estado de Carolina del Norte que se hiciera cargo de la investigación. "No espero que mi adjunto o cualquier ayudante de sheriff en Carolina del Norte lleve a cabo sus funciones de esa manera", dijo el sheriff Curtis Brame.

Agregó que el oficial que agredió al niño de 11 años no dio explicaciones de por qué actuó de esa manera. Mientras que el fiscal de Distrito del condado de Vance, Mike Waters, dijo que la gravedad de las heridas del menor podría determinar posibles cargos contra el oficial. Las autoridades de la escuela señalaron que trabajan con la policía en la investigación.

LET BE CLEAR.



This officer MUST be fired by the end of the day TODAY.

He should then be ARRESTED immediately for felony assault of a child.



This not only violates policy, it violates the law.



