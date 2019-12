John Dolmayan confía en que System of a Down deje los egos a un lado

El baterista de System of a Down, John Dolmayan, manifestó su admiración por las agrupaciones que están teniendo actividad después de años de ausencia musical como Tool o Rage Against The Machine, y se cuestiona por qué su banda no puede "controlar los egos”.

Ante el reencuentro de Rage Against The Machine, el nuevo álbum de Tool y el regreso de John Frusciante a Red Hot Chili Peppers, el músico hace una reflexión en su cuenta de Instagram con una imagen, en la que aparecen los logos de dichas agrupaciones, así como el de SOAD, que acompaña con el siguiente mensaje: “Tres de estas bandas pueden salir de su propio camino y trabajar juntas por un objetivo común, tal vez la cuarta también. Tal vez es hora de dejar de lado toda la mierda, revisar los egos masivos en la puerta y hacer juntos lo que ninguno de nosotros puede hacer solo. Tal vez, solo tal vez suceda un milagro navideño. Tal vez pueda ser un System Of a Down”. Cabe mencionar que System of a Down ha tenido giras esporádicas, sin embargo, durante 14 años no han estrenado música, por tal motivo, en días recientes los fans habían pedido material inédito de la banda. Asimismo, en 2018 los músicos dejaron ver algunos conflictos, entre ellos, cuando los integrantes Serj Tankian y Daron Malakian transmitieron sus quejas públicamente sobre la poca disposición de hacer sus últimos álbumes Mezmerize e Hypnotize, así como una carta abierta donde Tankian admitió ser el responsable del largo paréntesis de System y confesar que la agrupación tiene diferencias creativas. Con los deseos de su baterista y de los fans por material inédito de la agrupación, se espera que System of a Down dé señales de su regreso a los estudios de grabación. Hasta ahora, SOAD tiene una gira planeada por Europa a mediados de 2020.