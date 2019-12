Susy abandona La Academia tras problemas de salud

Fueron días difíciles para Susy. La académica comenzó a padecer de fuertes dolores por culpa de piedras en los riñones, lo mismo que había padecido previamente a entrar a la casa. Este domingo el dolor pudo más y ella tuvo que tomar una decisión, aunque los críticos propusieron algunas alternativas para ella y reiteraron su admiración, como Alexander Acha.

"A mí me gustaría proponer que vayas y te atiendas y te cures y que te abran las puertas para la siguiente academia el año que viene, tienes todo el derecho de regresar porque nadie te ha expulsado", comentó el crítico Arturo López Gavito, pero no solo le deseó se recupere, si no que se puso de pie para decirle que es una de las mejores voces en años de competencia.

"Llevamos hablando de exigencia durante mucho tiempo y ustedes, en lugar de hacer payasadas en la casa, lo que tienen que hacer es aprender lo que hace esta mujer. Me voy a poner de pie porque desde una mujer que se llama Yuridia, este proyecto no había tenido la magnitud de voz que tú tienes. Yo te pediría algo, desconozco el tema del diagnóstico, pero si este proyecto te pierde a ti, perdemos a la voz más grande que hemos tenido en muchas generaciones", dijo López Gavito.

Todo ese tiempo Susy no pudo contener el llanto. Danna Paola le dijo que su actuación fue excepcional e impecable, mientras que Horacio propuso algo más: "No hay manera (porque al doctor no le entendí), ¿no hay manera que sigas en La academia, que te atiendas y regreses? Es la que mejor lo ha hecho esta noche y ¿se va a ir?".

El público también fue consultado sobre lo que debía hacer Susy, quien al final externó su sentir y su decisión tras cantar Ya te olvidé, de Yuridia.

"Antes de venir para acá pasé unos días terribles, cuando creía que estaba bien salía la calle a hacer mis cosas y de pronto me desmayaba o me caía. Gracias a Dios siempre me encontraba con personas que me conocían y se acercaban a ayudarme, pasé noches terribles y mi familia está acá de testigo. Cuando supe que podía venir para acá, le pedí a dios a la vida a todo que me diera las fuerzas para probar poquito de lo que era estar aquí y yo no sé cómo, llámenlo milagro o lo que quieran tuve las fuerzas para llegar a este concierto".

De este modo la concursante de reality musical señaló que los dolores han vuelto y que no duerme bien, por ello tomo la decisión de salir del proyecto y señaló "tengo que ir, tengo que estar bien yo. Esto no se acaba aquí, les prometo que van a saber de mí, muy pronto".

Susy tomó una decisión, su salud es primero... ¡le dice adiós a su sueño en La Academia! ¡Gavito la considera la mejor voz femenina de esta competencia en muchas generaciones! Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS https://t.co/CbfefQjL34#LaAcademiaSorprende pic.twitter.com/q4qQAVmDuj — La Academia (@lacademiaazteca) December 16, 2019

El lugar que queda vacío en la competencia será ocupado por cualquiera de los ex académicos que sean más votados a partir de ahora.

Effeta dio una actuación basura, según Gavito. Resulta expulsado

Otro que se fue de la casa pero por falta de votos este domingo fue Effeta, quien por cierto, recibió muy malas críticas durante su número musical (Yo quisiera, de Reik), como Gavito, que estaba muy molesto y lo dijo.

"Manuel, se acabó el cuento, la payasada, con una canción tan fácil y tan sencilla de cantar, tuviste que dar esa actuación de basura que acabas de dar, no tendrías por qué estar en este proyecto y La academia es mil veces superior a ti en todos los aspectos. Héctor, qué vergüenza, actuaciones como la de este joven lo que hacen es restarle valor a este proyecto. Si con una canción así de fácil no pueden hacer un trabajo digno, no sé bien dónde estamos parados".

¡Effeta es el EXPULSADO de esta noche en La Academia! ¡Nunca dejes de cantar! #LaAcademiaSorprende pic.twitter.com/fJFQxn51RQ — La Academia (@lacademiaazteca) December 16, 2019

Por su parte, Alexander le dijo que no le veía futuro como solista; sin embargo le sugirió que tal vez en un dueto o con una banda podría desarrollar una carrera musical. Cuando resultó expulsado, él quiso tomar la palabra para decir:

"Yo siento que lo hice bien esta noche, siento que afiné. Me siento muy contento de haber logrado esto, y los voy a invitar a ver, cuando salga de aquí, van a ver que mi canción va a ser todo un éxito".

Effeta sabe que en esta carrera siempre debe darlo TODO, ¡y planea seguir haciéndolo! Se va contento porque su sueño en la música no termina aquí... #LaAcademiaSorprende pic.twitter.com/PjhcFOic72 — La Academia (@lacademiaazteca) December 16, 2019

A otra a la que no le fue tan bien fue a Angie, ya que desafinó durante su participación con Tu falta de querer y los jueces se lo dijeron. Dalú, en cambio, recibió aplausos por su interpretación de Algo contigo.

Alex Lora, Samo y un tributo a Beto Cuevas también fueron parte del sexto concierto de La academia, que previamente ha tenido invitadas como Alejandra Guzmán.