Es triste que se haya ido: Snoop Dogg recuerda con cariño a Jenni Rivera

Snoop Dogg no sólo es una estrella en el hip hop y el rap, sino que también sabe disfrutar de diferentes géneros musicales, como los del regional mexicano que cantaba Jenni Rivera, de quien era muy amigo y que la recuerda y extraña.

Ha siete años del lamentable accidente de avión en donde la "Reina de la banda" falleció, el cantante de Beautiful y French inhale todavía la recuerda y en una entrevista que ofreció para el programa En Vivo destacó la importancia del legado que Rivera dejó en la música.

"Amamos a Jenni Rivera, en Long Beach ella es la mejor, somos grandes fans de su música, nos encanta lo que representa y su legado sigue adelante", aseguró Snoop Dogg.

"Nos gusta apreciar a gente hermosa como ella. Que decía mucho y significaba mucho. Es triste que se haya ido, pero su música sigue viva. Aún podemos sentir su energía".

El rapero reveló que mientras maneja va escuchando la música de la "Gran señora" ya que dice que lo hace sentirse bien al escuchar su gran voz.

Snoop Dogg frente a las cámaras recordó cómo era la época cuando Jenni Rivera y él eran compañeros en la misma escuela.

"Nuestra escuela secundaria, Poly High School, tenía mucha gente multicultural, había latinos, asiáticos, afroamericanos, blanca. Todo lo que te podías imaginar había ahí y todos nos amábamos porque fuimos a la misma escuela. No se trataba de por que no éramos de la misma raza no podíamos juntarnos, era que si íbamos a la misma escuela teníamos que estar juntos y es por eso que respetamos la música del uno y del otro, y nos apoyamos en la música", aseguró.

Recalcó que Jenni fue una de las más grandes al salir de la LBC (Radio).

"Jenni Rivera te amamos y te extrañamos", finalizó el rapero.

Pero esta no es la primera ocasión de Dogg demostrara su admiración por la hermana de Lupillo Rivera y es que en sus redes sociales subió un video donde aparece con un porro en la mano y cantando Tú otra vez.