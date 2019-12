Carlos Rivera celebra cien conciertos de su Guerra Tour con fans argentinas

"¡Me dejaste más pobre que el Chavo!", pero no importa, se trata del concierto 100 del "Guerra Tour" de Carlos Rivera y había que estar, eso no pasa todos los días, dice una "riverista" argentina que se gastó sus ahorros con tal de estar una vez más con su ídolo, pero ahora en el Hipódromo de Palermo de esta ciudad.

Con ella, más de 13 mil historias reunidas para ser parte del nuevo reto del originario de Tlaxcala: ofrecer el show ante el mayor número de asistentes de su carrera.

Arriba del escenario, Carlos Rivera aparece con Amo mi locura, son las 20:40 horas; abajo, el alarido de mujeres de todas las edades. "Vi a Carlos Rivera en Madrid; vine a pasar las fiestas y traje a mi mamá para que lo viera", cuenta entre el griterío otra fan en segunda fila.

Buenos Aires, ayer fue magia absoluta. Mi concierto Núm 100 de #GuerraTour y el más grande de mi historia hasta hoy. Más de 15 mil personas vibrando al mismo compás de mis canciones. Dios es muy grande. Gracias por ayer. Gracias por siempre. pic.twitter.com/NlgATrjqcA — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) December 16, 2019

A Te esperaba y Sígueme se unen las voces de miles. "Al fin del mundo contigo, mi amor", le gritan, porque voluntarias hay muchas, pero Carlos elige sólo a una, a la más fiel, la que está dispuesta a todo. "Lo que tú quieras, mi amor", le responde la chica a la que el cantante invita al escenario. Abajo, miles de envidias. "¡Llévame contigo!", se escucha.

Arriba del escenario, un canto a los que ya no están. Recuérdame, de la película Coco, y La luna en el cielo son suficientes para desencadenar el llanto de un agente de seguridad que resguarda la primera zona. De espalda al escenario, no se contiene y no lo disimula. Un abrazo de su compañero lo hace recomponerse y tratar de continuar en su labor. Las fans le celebran el sentimiento.

"Tengo 80 años y vengo a festejar", dice un cartel de las decenas que Rivera trata de leer desde el escenario. Para ellas dedica más canciones: Bendita tu vida y Te amo pero no es suficiente, quieren al mexicano para siempre en sus vidas. "¡Quédate!", gritan sin temor. Y él, que sabe darles gusto, acepta la invitación. "Yo terminé por lo que resta del año, así que me puedo quedar aquí hasta donde quieran".

.@_CarlosRivera encantó con todo su talento a sus fans en un concierto que dio en Argentina https://t.co/hKr5SQdHT1 pic.twitter.com/8AEMXNrxbX — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 16, 2019

Al final decide volver a México para pasar las fiestas decembrinas en su natal Huamantla, pero promete volver en abril para, una vez más, desencadenar otro puñado de historias.

Arriba del escenario canta Otras vidas, Serás, Fascinación y Me muero en un intento por terminar. Abajo, la rebeldía total. "¡Nooo!", así que sigue con otro par que resulta insuficiente aun cuando han transcurrido más dos horas de show. Ha bailado, reído y emocionado, y las fans han quedado sin voz, pero no importa, estarán repuestas para abril.