Norma Lazareno nunca quiso hacer cine de ficheras

La actriz mexicana Norma Lazareno señaló que nunca le interesó hacer películas de "ficheras" por su baja calidad y porque no contrataban actrices sino vedettes, aunque reconoció que solo hubo una que destacó por su gran producción: Bellas de noche.

Con una trayectoria de 60 años como actriz de teatro, cine y televisión, Lazareno ha visto cómo ha cambiado la industria del entretenimiento en México, aunque aclaró que nunca perteneció a la Época de Oro del cine mexicano, ya que comenzó una generación después al lado de coestelares como Rogelio Guerra, Joaquín Cordero y Julio Alemán.

"Vino una época del cine demasiado comercial como las 'ficheras', en donde yo no tenía el físico ni el deseo de hacer, entonces fue que me incluí en la televisión y en el teatro", comparte en entrevista.

Sin embargo, elogia la primera cinta de dicho género, como Bellas de noche. "Fue una joya y como tuvo tanto éxito, los demás productores continuaron con ese género, pero ya no lo hicieron bien y entonces en lugar de contratar actrices bellas contrataron vedettes que no actuaban y por eso la calidad del producto dejó mucho que desear.

"Solo contrataron gente dispuesta a enseñar sin ningún motivo de la historia, solo por ser vedettes y esto vino a acabar de desanimar al público mexicano y a los mercados de Centro y Sudamérica", añade.

Al preguntarle si hubo ofrecimientos de parte de algún director, la actriz contesta: "Ni siquiera llegué a leer un libreto, siempre puse el pretexto de que estaba haciendo teatro y televisión, aunque a veces sí era verdad".

Aun cuando no intervino en este tipo de películas, Norma admite que no siempre estuvo en proyectos que representaron un avance en su carrera. "Hasta las películas malas son aprendizaje, dicen que no hay peor película que la que no haces".

Desde hace cinco años la actriz está de lleno en teatro y recuerda con cariño la última cinta que filmó al lado del fallecido actor Jorge Lavat, El estudiante, en 2009, ganadora de Diosas de Plata.

La protagonista de El libro de piedra agradece poder participar en historias que a ella le gusten y enriquezcan su espíritu, tal es el caso del musical Billy Elliot en la que dio vida a la abuela del protagonista, además de mostrar su talento como cantante.

Por ahora, Norma Lazareno seguirá dando en lo que resta del mes funciones con la obra Solteras, maduras y desesperadas al lado de otras grandes actrices como Luz María Aguilar, Raquel Pankowsky y Maribel Fernández, "La Pelangocha", a un año de haberse entrenado en el Teatro 11 de Julio.