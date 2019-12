Promueven medidas de seguridad con trípticos en Lerdo

La Dirección de Protección Civil de Lerdo comenzó con la repartición de trípticos informativos a la ciudadanía, que contienen algunas recomendaciones de seguridad para esta temporada decembrina.

Bajo el lema de "Tu participación es Tu Protección", la dependencia aborda diversas temáticas referentes a los refugios temporales, a la conducción de un vehículo, a la quema de juegos pirotécnicos, el uso de las luces navideñas y el uso de gas LP y las fugas.

En estos folletos, Protección Civil menciona que durante este mes de diciembre resulta común que muchas personas, sobre todo niños, quemen fuegos artificiales o juegos pirotécnicos, pero muchos de ellos no saben que estos son peligrosos y que pueden provocar accidentes ocasionando amputaciones de extremidades y quemaduras de tercer grado.

La dependencia señala que dentro de los productos que se queman están las palomas, abejas, cohete, cañones, brujas y chifladores de manufactura nacional, así como huevos de dragón, camelias, mariposas y otros de procedencia china, entre otros que se venden de forma clandestina.

La recomendación de Protección Civil es evitar los fuegos artificiales, que los padres cuiden a sus hijos para que no compren pirotecnia, no guardar los fuegos artificiales en los bolsillos del pantalón o la chamarra y cuidar que los menores no estén solos al realizar la quema de los mismos.

En caso de que se presenten quemaduras por el mal manejo de los juegos pirotécnicos, se sugiere no colocar aceite de cocinar, mostaza, cebolla o cualquier otro remedio casero en la herida. Lo ideal es colocar la parte afectada bajo el chorro de agua para disminuir la temperatura por la quemadura, tranquilizar al afectado y buscar atención médica de forma inmediata.

En esta temporada, se recomienda usar siempre el cinturón de seguridad al conducir, no manejar en estado de ebriedad para evitar accidentes, no hablar ni mandar mensajes por teléfono celular y no exceder los límites de velocidad.

Antes de instalar las luces navideñas, es necesario hacer una revisión del sistema eléctrico para verificar que se encuentren en óptimas condiciones.

En lo que respecta al uso del gas LP, es recomendable que se revisen las instalaciones del gas para comprobar que no haya fugas.

En caso de necesitar donde pasar la noche o que su vivienda no reúna las condiciones para proteger a usted y a su familia de las bajas temperaturas, puede llamar al teléfono 725-32-52 o al sistema de emergencias 911.

En los refugios temporales se le brindará alimentación, dormitorios, sanitarios, revisión médica y regaderas.