Yanet aparece sin maquillaje en redes

La conductora y actriz Yanet García, mejor conocida como "La Chica del Clima", compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que mostró su rostro al natural, sin maquillaje, tras una jornada de cansancio que vivió durante su participación en el Teletón.

La joven de 29 años originaria de Monterrey compartió en sus historias una imagen de ella saliendo de las cobijas casi al mediodía del domingo luego de estar cerca de 20 horas seguidas apoyando a la fundación.

"Ya son casi las 12 y me voy levantando, pero con una súper sonrisa en mi rostro porque anoche viví una gran experiencia y juntos llegamos a la meta y es tan bonito", indicó "La Chica del Clima" en el clip que compartió. "No importó el cansancio de estar desde las 6 de la mañana hasta casi las 2 de la mañana, todo corridito", agregó. Incluso dio una sorpresa para sus fans, pues luego que pensarían que Yanet García pasa todos sus días en el gimnasio indicó que este domingo no hará ejercicio, sino dedicará su tiempo a descansar en este fin de semana. Tampoco olvidó hacer un comentario acerca de la temporada, pues ya se acerca Navidad por lo que recordó que era un buen momento para compartir amor y comprar regalitos.