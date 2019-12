Para aplicar sanciones no tomarán en cuenta apps

Para aplicar sanciones del programa Vecino Ruidoso no se tomarán en cuenta las aplicaciones (APP) destinadas a tablets, equipos Android o teléfonos del tipo Smartphone, dijo el director de Medio Ambiente y Ecología, Felipe Vallejo.

Lo anterior, explicó, debido a que no se encuentran debidamente calibradas por lo cual considera que no son confiables.

Existen en el mercado muchas apps con esta función y a decir del director en muchas ocasiones cuando los ciudadanos realizan un reporte muestran los resultados de mediciones realizadas a través de estos programas para los equipos de telefonía movil.

"Con los 65 decibeles permitidos, que son de 10 de la noche a 6 de la mañana, se escucha perfectamente bien la música, arriba de eso ya incomoda a los vecinos...Las aplicaciones no son confiables, mucha gente nos ha dicho que en su teléfono aparece pero no están calibradas, nosotros contamos on un decibelímetro que está calibrado, verificado", dijo Vallejo.

Regularmente 65 decibeles o decibelios (dB) equivalen a un ruido equiparable a un grupo de gente conversando en voz muy alta, un restaurante abarrotado, un teléfono sonando cerca del oído. Una motocicleta con un escape ruidoso andaría en 100 decibelios mientras que una aspiradora en unos 90 dB.

La medición de ruido mediante un decibelímetro portátil permite realizar un control rápido de la situación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el oído humano pude tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud. Y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocar malestares físicos.

Vallejo aseguró que para el próximo año sí se aplicarán sanciones económicas a los vecinos ruidosos puesto que en este año lo que se hizo principalmente fue avisar a la ciudadanía de estas nuevas medidas.

Las personas que quieran denunciar a vecinos ruidosos pueden reportarlo al teléfono 7290099 o vía WhatsApp al 8714 09 49 65, a fin de que intervengan las Brigadas Antirruido, que en casos de reincidencia pueden sancionar a los infractores con multas que pueden ir de los mil 684 a los 84 mil 490 pesos, según el caso.

Vallejo dijo que en los últimos seis meses se han atendido alrededor de 3 mil casos y que casi todos se han resuelto con un exhorto de las autoridades.