Bibi Gaytan, avezada al protagonismo

l decidir retomar su carrera como actriz, Bibi Gaytán sabía que en torno a ella se iba a generar una serie de notas periodísticas que reseñaran su desempeño en escena, pero además también asumió que igualmente se iban a producir otro tipo de notas relacionadas con su vida familiar y de pareja.

Bibi, quien da vida a "Velma Kelly" en el musical Chicago, prefirió hablar del empoderamiento femenino que esta puesta detona y dejó ver que este tema no es sólo un concepto que esté de moda, pues desde hace más de un siglo, época en la que se desarrolla esta historia, el teatro ya dejaba ver personajes femeninos fuertes y resilientes como el que ella interpreta y del que habló.

"Se han oído tantas cosas de mí durante tantos años que ya me acostumbré. La gente está en su derecho de opinar, mientras uno sepa su verdad, mientras yo tenga esa tranquilidad de decir 'yo he tomado las decisiones que he considerado en su momento las correctas para mi vida', con eso me basta", explicó respecto a todas las veces que ha escuchado y leído, entre otras cosas, que su esposo Eduardo Capetillo no le permitía trabajar.

Con una carrera artística intermitente de más de 25 años, la actriz sostiene que vive en tranquilidad y que hoy día ya no le molesta lo que los medios opinen o sugieran respecto a su vida privada; sin embargo, confesó que sus hijas sí han sentido ese impacto al interior de su familia.

"Mis hijas que son mujeres muy de hoy me dicen 'mamá, es que a mí no me importa que digan que si le has dedicado mucho tiempo a tu familia o no, lo que me cuestiono es por qué te quitan a ti el derecho de elegir si quieres estar con tu familia o no, te tratan como si no fueras esa mujer que toma sus propias decisiones", añadió la también intérprete del tema Mucha mujer para ti.

Hoy día Bibi Gaytán se describe como una mujer plena que vive uno de los mejores momentos de su vida al ser esposa y madre de cinco hijos, además de ser protagonista de un montaje de gran formato y con varios planes de trabajo de los que solo ella decidirá si los acepta o no.