'Rastrean' recurso para refugio de víctimas en Gómez Palacio

La Comisión de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Gómez Palacio "rastreará" el destino de los siete millones de pesos que el Estado tenía contemplado para la construcción de un refugio para mujeres víctimas de violencia extrema .

La décima regidora y presidenta de la Comisión de Igualdad, Estrella Morón, dijo que hasta el momento no les han informado qué fue lo que pasó con el recurso, que informaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim), estaba etiquetado para la edificación del refugio.

"Estamos buscando el recurso y la verdad es que no hemos encontrado en dónde se gastó ese recurso, estamos todavía investigando, (el estado) nos dice que ya se etiquetó, no recuerdo la cantidad exacta, pero es una cantidad fuerte donde ya se etiquetó, pero pues hemos buscado y no, por eso en esta semana espero seguir insistiendo, porque seguimos sin encontrar donde está ese recurso que ya se había etiquetado para el tema del refugio", dijo.

Comentó que ya solicitó al estado de Durango que les den más información exacta "y no nos especifica", además va a revisar en la administración pasada para ver si hay algún indicio.

"Es importante poderlo recuperar, dónde estuvo, ¿no? Porque no fueron dos pesos, sí fue una cantidad considerable", agrega.

Dijo que confía que "si no se ha reflejado aún, pues que se refleje, aún está el gobierno Estatal y pues nada más hay que ponernos en orden y que se vea reflejado ese recurso que ya está etiquetado con ese tema de la mujer".

El Ayuntamiento de Gómez Palacio hará lo propio y también gestionará recursos para hacer una realidad este refugio, que puede salvar la vida a las mujeres víctimas de violencia extrema.

En la próxima visita de Candelaria Ochoa, comisionada de la Conavim, la regidora dijo que harán las gestiones correspondientes para conseguir el recurso que les permita aportar a la obra. Además, la presidenta Marina Vitela, durante el "Pacto por el respeto a mujeres y niñas", firmado por el Ayuntamiento de Gómez Palacio y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que buscarán también cristalizar este proyecto.

El gobierno del Estado de Durango incluyó en su programa anual de Obras 2019, la construcción de un "albergue" para mujeres en el municipio de Gómez Palacio, el cual es una de las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación para atender la Alerta de Violencia de Género.

Esta obra ha sido anunciada dos veces, pero nunca se ha concretado, pues en el informe entregado el año pasado por el estado de Durango para evitar la declaratoria de la Alerta, se notificó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), encargada de vigilar dicho proceso, sobre un recurso de siete millones de pesos para la construcción del refugio.

El gobierno del Estado reportó que el recurso sería asignado del Fondo Metropolitano Estatal. No obstante, la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas del Estado, en su Programa de Trabajo 2019 sobre infraestructura carretera y en edificación, contempla también un "Albergue en Gómez Palacio para las mujeres víctimas de la violencia". A la fecha no se ha informado sobre el inicio de dicha obra.

Esto ya ha sido motivo de reclamo por las organizaciones de la sociedad civil, pues en la instalación y primera sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional Multidisciplinario, llevada a cabo en el mes de julio de este año con la presencia de autoridades estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil y Conavim, se abordó el tema, sin embargo autoridades dijeron que uno de los problemas que enfrentaron para la construcción fue el terreno.