Producciones cinematográficas dejan 153 mdp en Durango

Este 2019 las producciones cinematográficas han dejado a Durango una derrama de 153 millones de pesos, según informó Eleazar Gamboa de la Parra, titular de la Secretaría de Turismo.

El funcionario estatal precisó que son nueve las producciones de cine y para plataforma digitales que se han realizado en la entidad.

En específico, son siete películas y dos producciones para plataformas digitales, lo que ha ayudado a posicionar a Durango como una entidad predilecta en este medio.

El Ángel Azul, Night Club, MexZombies, El Diario de Karem, Nine Men From Now, Poderosa Victoria e Infidel, son algunas de las producciones que se llevaron a cabo en 2019 en Durango en este año.

Algunas figuras importantes que han filmado en Durango son: Ringo Starr, Paul Newman, John Cussak, Kevin Cistner, Anthony Quinn, Dolores del Río (originaria de Durango), Andrea Palma, Ramón Novarro, Los Bracho, Los Revueltas, John Wayne, Jorge Russek, y en producciones más recientes: Salma Hayek, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Caterine Z Jones, Brendan Fraser, entre otros.

El beneficio de este tipo de proyectos es directo para los sectores hotelero, restaurantero, transporte terrestre, construcción y servicios diversos.

Durango es considerado el Estado con la luz solar más bella del país, y esa luz natural es prominente prácticamente todo el año.

El Estado cuenta con impresionantes sets abiertos, como el mítico rancho La Joya, donde se daban lugar las locaciones que utilizaba John Wayne, también se encuentran Chupaderos y Paseo del Viejo Oeste, como sets ideales para la filmación de westerns.

Además, no se ha dejado de promover a Durango en materia de cinematografía en los ámbitos nacional e internacional.

En este sentido, se espera que en lo consecutivo se pueda contar con más producciones cinematográficas en la entidad.