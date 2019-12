Jaime Garza se esfuerza por acostumbrarse a su prótesis de pierna

Luego de que hace cinco años le fue amputada su pierna derecha por complicaciones tras un accidente en motocicleta, el actor Jaime Garza admitió que le ha costado acostumbrarse a la prótesis que le colocaron.

“Es difícil moverse igual, sí es complicado. Es que no es lo mismo tener tu pierna normal que una de fierro”, y abundó que en la cadera tiene una prótesis de titanio.

Pese a todo, asegura sentirse tranquilo sin descuidar sus terapias de rehabilitación y adaptación: “debes saber afrontar y aceptar lo que te pasa, como sucede en todas las cosas. Hay que ser positivo, siempre tener una esperanza y un motivo para vivir”.

Respecto a la relación sentimental que sostuvo con la actriz Sylvia Pasquel, comentó que no fue sólida, básicamente fueron muy buenos amigos.

“Fue una amistad entrañable, una cercanía, pero digamos que no una relación duradera y fuerte. La quiero mucho a Sylvia Pasquel”, resaltó mientras que de Viridiana, también hija de Silvia Pinal, aseguró que sí estuvo enamorado.

“Toda la gente que se adelanta antes, no se muere del todo mientras no la olvides. Son personas que están presenten, están en tu vida. Si ves su foto, se puede incluso hablar y conversar con ellas aunque no sabemos si de verdad te están escuchando”, compartió el actor que en 2020 volverá al teatro.