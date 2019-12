'T-MEC no tiene letras chiquitas', sostiene Seade

El subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, señaló que el acuerdo comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá "no tiene letras chiquitas" y que es un tratado 100% público.

Luego de que ayer surgieran críticas sobre que en el tratado comercial (T-MEC) se diera a conocer que un apartado permite que Estados Unidos mandar personal para revisar la reforma laboral en México, el subsecretario escribió en sus redes sociales que en contraste a lo que se ha dicho, el acuerdo beneficia al país.

En un hilo de la red social Twitter, Jesús Seade escribió: "Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene "letras chiquitas", es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE".

Detalló que no habrá ni inspectores laborales ni bloqueo de mercancía (por panel) que Estados Unidos quería.

"En vez; paneles binacionales: 1 panelista de EU elegido por México, 1 de México elegido por EU, y un 3ro d fuera por mutuo acuerdo; 85 días postdenuncia y prepanel para que el asunto se resuelva según ley interna", escribió en la red social.

Dijo que otras exigencias rechazadas fueron aranceles estacionales, certificación laboral en frontera (toda exportación a EU), y que no se eliminan las palabras "sostenida y recurrente" lo cual aplicaría castigos comerciales tras un problema aislado y no patrón de comportamiento.

Aseguró que toda exigencia inaceptable fue rechazada al grado de rompimiento de negociación, "como ocurrió el jueves 6 de diciembre cuando México en su conjunto -gobierno y sectores productivos apoyaron- decidimos que no me presentaría hasta que las quitaran de la mesa. Enseguida se destrabó".

Ayer sábado, el gobierno mexicano señaló que autoridades de Estados Unidos enviaron al Congreso de ese país, sin consultar con México, una iniciativa que contempla la designación de cinco inspectores laborales para que vigilen la implementación de la reforma laboral.

"Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue y desde luego no estamos de acuerdo", exclamó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade Kuri.

En mensaje a medios, el funcionario señaló que desde la noche se ayer envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Robert Laghthizer, a quien le expresó la sorpresa y el rechazo a dicha iniciativa.