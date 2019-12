Educación, tema prioritario para Apple

Los desarrollos educativos forman parte de los temas prioritarios dentro de los ecosistemas digitales para la compañía Apple, por lo cual se ha preocupado por impulsar las habilidades de los jóvenes en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y programación.

Una prueba de lo anterior es que en 2016 lanzó Swift Playgrounds, una aplicación diseñada para iPad que enseña a las personas a programar a través de historias cortas y juegos.

Asimismo, la semana pasada, durante su evento para premiar a las mejores aplicaciones del año, llamado "Best Of 2019", Apple refrendó la importancia que la educación tiene dentro de la tienda AppStore y aseguró que busca que su comunidad de desarrolladores genere más plataformas con el propósito de llevar conocimiento a todos sus usuarios.

El impacto que tienen los dispositivos móviles para amplificar el alcance de la educación es tal que los mismos desarrolladores aceptan que la tecnología les ha permitido romper con la barrera de la inclusión digital.

Un ejemplo es Alfonso Cobo, fundador de la app Unfold, quien aseguró que sin el acceso democrático que la tecnología brinda a la educación, no podría haber logrado el reconocimiento a la mejor aplicación tendencia de 2019. "Yo soy arquitecto y quería que mis historias en Instagram lucieran mejor, pero no veía que alguien hiciera algo al respecto, así que, por medio de tutoriales en internet, aprendí un poco de programación. Después descubrí Swift de Apple que hace verdaderamente sencillo programar en iOS. Luego conocí a mi socio, que es diseñador, y ya teníamos la app. La hice para resolver una necesidad mía, pero parece que es la de muchas personas porque ya tenemos más de 26 millones de descargas. Me parece extraordinaria la manera en que la tecnología nos habilita. Creo que Apple ha hecho grandes esfuerzos para poner estas herramientas al alcance de todos".

Además del impulso a la educación, Apple ha puesto especial interés en el desarrollo de la siguiente generación de emprendedores, por lo que lleva a cabo el Apple Entrepreneur Camp en su sede de Cupertino, California. Se trata de una pasantía en la cual los emprendedores digitales de todo el mundo pueden inscribirse y, de ser aceptados, permanecen algún tiempo en las oficinas de Apple aprendiendo de las personas que día a día convierten a la empresa de la manzana en una de las compañías y marcas más valiosas del mundo.