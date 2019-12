La política en refranes

La política es una actividad demasiado importante como para tomarla en serio… dicen los que saben de esto. Hay que acudir a los dichos, a los refranes para entenderla mejor, pues en ellos se refleja el ingenio, la picardía, el sarcasmo y la ironía del mexicano.

"Los carniceros de hoy, serán las reses de mañana". Éste se lo escuché muchas veces a José Luis Cisneros Pérez. Distinguido y prestigiado jurista duranguense, a quien saludo con afecto y respeto donde se encuentre; reconocido por su profundo conocimiento del Derecho y de la política mexicana. Se desempeñó como diputado local primero, y después como asesor jurídico de varias legislaturas del Congreso del Estado de Durango, y aunque era priísta confeso y practicante, seguramente lo sigue siendo, proporcionaba sus conocimientos a los integrantes de otros grupos parlamentarios, con modestia, con sencillez, pero seguro y convencido de lo que opinaba.

El refrán aquí enunciado es aplicable a la terminación de una administración pública, sea federal, estatal o municipal; al llegar el relevo, las nuevas autoridades quieren impresionar iniciando investigaciones y ejecutando acciones en contra de los que se fueron, sin advertir que ellos estarán en las mismas condiciones al terminar su gestión.

"Pa' los toros del jaral, los caballos de allá mesmo". A un político astuto, sagaz, irónico, burlesco y jactancioso, hay que ponerle enfrente a otro de su misma condición y características, sobre todo si hay debate en un asunto determinado. Para ilustrar lo anterior, sirve de ejemplo el siguiente cuento: "En una asamblea deliberativa se debatía sobre dos posiciones contradictorias, y uno de los protagonistas, manifestó su aceptación por una de ellas, pero sin renunciar a la otra. Entonces, su contrincante contraatacó, aplicándole este cuento: "Un sacerdote daba la extremaunción al tipo moribundo, preguntándole: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo, padre; ¿crees en Jesucristo su único hijo? Sí creo, padre; ¿crees en María, la Virgen, su santísima madre? Creo en ella. ¿crees en la santa iglesia católica y apostólica? Si creo. ¿crees en la resurrección de Cristo Jesús? Si creo, fue la respuesta. ¿Renuncias a satanás? Silencio. Vuelve a preguntar el sacerdote: ¿Renuncias a satanás? Y el moribundo no responde. Tres o cuatro veces formula el religioso la pregunta, sin haber contestación. A la quinta oportunidad, ¿renuncias a satanás? El que está por morir responde: Padre, comprenda que en mis circunstancias actuales no me conviene quedar mal con nadie; ¿qué tal si me voy al infierno?". Lo que destruyó la argumentación del contrario y provocó la risa de los participantes.

La política, sus protagonistas y su actividad ha sido siempre tema controvertido, así que existen frases famosas, citas y refranes que directamente hablan sobre política o indirectamente se refieren a ella.

A Mario Vargas Llosa, escritor peruano, se le atribuye haber calificado al sistema político mexicano como "la dictadura perfecta". Eran los tiempos del partido único, hegemónico, en donde no había competencia electoral. Más allá de la validez o nulidad de esta aseveración, habría que aplicarle al Premio Nobel de Literatura (2010), otorgado por su cartografía de las estructuras del poder, el refrán que dice: "La de México fue una imperfecta democracia; siempre preferible a la más perfecta de las dictaduras".

Un conocido y popular refrán, advierte: "Del político, del cura y del doctor, mientras más lejos mejor". Su aplicación se da, posiblemente porque al político se le considera mentiroso, tramposo y ladrón, pero no es válido generalizar, pues hay políticos exitosos y políticos fracasados. El que alcanzó el éxito, quizás lo hizo con trampas, con engaños, con mentiras; el que fracasó, tal vez actuó con rectitud, con honestidad, con limpieza, y actuar así en política se considera un suicidio, un "harakiri político".

Del cura, porque su presencia se requiere, cuando alguien "ya está en las últimas" y quiere reconciliarse con Dios, pidiendo perdón por haber pecado o incurrido en conductas inapropiadas. Si se pide la presencia sacerdotal, es porque la persona "ya se va", y quiere morir "libre de pecado para entrar al cielo", de acuerdo con los que profesan la religión católica.

Y, por último, del doctor se quiere estar lejos por que su presencia es síntoma de que hay problemas con la salud, y el político profesional quiere huir de toda enfermedad, estar sano, con vigor y energía para cuando "el partido y el pueblo le llamen".

Refrán de corte populista, utilizado en campañas electorales: "El político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación". Los candidatos a cargos de elección popular, hacen uso de este refrán, sobre todo si se dirigen a los jóvenes, para hacerles creer que les interesa su futuro, más que salir triunfadores de la contienda..

"En mal reino, leyes muchas y no se cumple ninguna". Hay regímenes políticos, sean republicanos o monárquicos, en los que el gobernante piensa que expidiendo leyes arregla cualquier situación. Gran equivocación, porque la clave está en la forma de conducir el gobierno.

Los sistemas políticos verdaderamente democráticos se caracterizan por cumplir las disposiciones legales, y esto debe comenzar por quien manda; por eso es aplicable el refrán "El respeto a la ley, que comience por el rey". Pero, si el que ordena, manda al diablo las instituciones?

"Cuando los gobernantes hacen lo que deben, los gobernados no hacen lo que quieren". Este por su obviedad no necesita de comentario.

"Político es aquel individuo, capaz de anticipar lo que ocurrirá mañana, el mes próximo y el año que viene, y después tener los argumentos convincentes para explicar porque no ocurrió".

"Quien puede mandar, y manda; en rogar a otros, no se anda". La justificación histórica de los partidos políticos es alcanzar el poder y conservarlo; y si alcanzado éste no se ejerce como es debido, habrá un vacío que lo conducirá al caos y a la desobediencia popular. Este refrán se explica por sí mismo.

En una polémica trascendental, el político que se siente acorralado, vencido, puede hacer uso de refranes vulgares, pero efectivos, que le faciliten el camino para derrotar al contrario, refranes como el siguiente: "A mí me la Pérez Prado con música de Agustín Lara".

Hay refranes que hacen alusión a la mujer, dándole una condición de inferioridad o desprecio, que pueden ser considerados incluso como insulto. Se consignan aquí, sólo por referencia, pero se les rechaza: "La mujer es como la tierra, porque es de quien la trabaja", aludiendo al lema agrarista del movimiento zapatista.

Un refrán con el que definitivamente no estamos de acuerdo, y sólo se señala porque existe, es el que dice: "La política tiene género femenino, porque es como la mujer: rara, excéntrica y caprichosa". No tiene aplicación práctica, porque no explica en que consiste la rareza de la mujer, su excentricidad y mucho menos el carácter caprichoso femenino.

Uno último: "Arreglar los problemas económicos es fácil; lo único que se necesita es dinero". Cerramos este Enfoque aludiendo a la naturaleza económica de los problemas políticos. Finalmente a la base de todo está el dinero, porque "Poderoso caballero es don dinero".

Diciembre 15 de 2019