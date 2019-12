Pablo Montero se alista para celebrar 20 años de carrera

Pablo Montero tiene mucho que agradecerle a este año que casi termina, ya que le dio gratas satisfacciones personales y profesionales.

Montero se encuentra celebrando dos décadas de trayectoria de la mejor manera… Siendo uno de los protagonistas de la nueva telenovela de Juan Osorio, Soltero con hijas, y en cuanto a su vida personal, disfrutando del amor de sus hijos.

El lagunero quería festejar sus logros con sus paisanos, así que tomó el teléfono y platicó con El Siglo de Torreón desde los foros de grabación de dicho melodrama, que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas.

Pablo comentó que se encuentra muy entusiasmado de ser parte de Soltero con hijas, proyecto en el que comparte créditos con Vanessa Guzmán, Mayrín Villanueva y René Strickler.

"Estoy feliz y agradecido con Juan Osorio por la oportunidad y por el personaje que me dio. Es una gran historia, estamos en primer lugar, lo que refleja la aceptación del público", sostuvo.

El nacido en Torreón dijo que su personaje se llama "Rodrigo Montero", es un dueño de un hotel y le gusta porque cuenta con bastantes matices.

"Me está permitiendo crecer mucho como actor, ha sido todo un reto. El que el personaje lleve mi apellido artístico ha sido una muy bonita coincidencia", externó.

Según contó Pablo, el melodrama, aparte de entretener, ofrece un mensaje de unión familiar y de cómo salir adelante ante diversos problemas.

"En la trama, al principio tengo problemas con mi hijo como los hay con los hijos en la vida real, entonces aquí vemos cómo lidiar y superar estos problemas entre padres e hijos.

"Como padres debemos comprender a nuestros hijos y estos deben tener un respeto a los adultos. Estamos inculcando muchos valores y estamos tratando de combatir el bullying y las diferencias sociales", detalló.

El artista nacido un 23 de agosto reveló que Soltero con hijas le ha permitido también seguir con su trabajo como cantante.

"Horacio Palencia me dio un tema muy padre que forma parte de la telenovela. Le agradezco a Juan Osorio que cada que me da un personaje en alguna telenovela me permite cantar".

Fue precisamente de la mano de Osorio que Pablo debutó en el mundo de las telenovelas y desde entonces no ha parado.

"Con Juan empecé en Vivo por Elena, hace 20 años, y justo retomo las novelas ahora con este gran proyecto... De igual manera festejo 20 años de carrera como cantante".

Montero anunció que en 2020 celebrará a lo grande sus dos décadas laborales con diversos conciertos; uno de ellos se llevará a cabo en Torreón.

"El 7 de mayo voy a presentarme en el Teatro Metropólitan con un gran concierto con la Sinfónica de México, bajo la dirección de Eduardo Magallanes. Después del Metropólitan, me voy a presentar en el Poliforum de la Feria de Torreón".

Pablo Montero dijo que no tiene más que palabras de agradecimiento para el público, la prensa y los productores que han confiado en él.

"En verdad que me hacen sentir muy bien. Gracias por todo y vamos por otros 20 años más.

"Hay que estar siempre renovándose para poder continuar. Soy afortunado por dedicarme a lo que más me gusta, que es cantar y actuar", comentó entusiasmado.

Sobre el trabajo que hizo el Club Santos Laguna, Pablo comentó que los jugadores lo hicieron bien y espera que el próximo torneo sí logren la séptima estrella.

"De alguna manera he formado parte del Club Santos Laguna, ya que he cantado el himno en varios encuentros que los albiverdes han tenido".

Por último, Pablo Montero manifestó que sus hijos son el principal motor de su vida.

