Descuidan calles en la colonia Campo Nuevo de Torreón

Calles sin pavimentar, otras con grandes baches, camellones descuidados y sucios, bodegas abandonadas con basura en su interior, entre otros aspectos, se pueden visualizar en la colonia Campo Nuevo.

Son varios años en los que este sector, a decir de los vecinos, no ha obtenido la presencia de las autoridades. Los colonos, baches, calles sin pavimentar y la basura conviven en un mismo espacio.

"Se han olvidado de esta parte de la ciudad, donde tenemos calles que son pura tierra y piedras. En otras tantas no se puede ni circular por ahí porque hay hoyos por todas partes, además luce todo muy sucio, en el descuido. Hay locales que fueron desocupados hace tiempo y ahí entran las personas que deambulan en la calle, además hay malos olores, las paredes grafiteadas dan mal aspecto, hay basura por todas partes", comentó la señora Dominga González, vecina del lugar.

Asimismo, las diferentes calles de esta zona habitacional no cuentan con nomenclaturas, descartando así el orden de clasificar y jerarquizar cada una de las vías, avenidas o calles que existen en la ciudad.

El sistema de vialidades de una ciudad es el elemento más estructurante de su funcionamiento y desempeño, ya que además permite, para efectos de la nomenclatura y numeración urbana, clasificar en orden de importancia los personajes o eventos que estarán representados en estas nominaciones, lo cual se encuentra en el olvido dentro de las calles de este sector de Torreón.

"Hay muchas calles sin nombre y mucho menos se cuenta con señalamientos sobre en qué calles hay que hacer alto y en cuáles no... Lo que ha generado problemas al momento en que entran a la colonia, ya que muchas personas no encuentran las calles, se confunden, no saben dónde hacer alto y esto puede ser causante de accidentes", comentó el señor César Castillo, quien atiende un negocio ubicado sobre esta vialidad.

Además existen zonas donde la iluminación no llegó, por lo cual atravesar las calles durante la noche representa un peligro constante.

"Hay calles en esta colonia que no tienen luz. Pasar por ahí o simplemente llegar a tu casa a pie es un suplicio, porque te vas encomendando a todos los santos para que no salga nadie a quererte asaltar... Esto es un peligro, sumado a que los vehículos que circulan por estas zonas no cuentan con buena visión y pueden llegar a causar un accidente", manifestó el señor Gustavo Rosas, vecino de esta colonia.

Ante todo lo anterior, los habitantes de este sector habitacional piden a las autoridades poder acercarse a recorrer la zona durante el día para que observen las diversas necesidades que existen en cuanto a mejoramiento de la imagen urbana, pavimento y vialidad. También los exhortan a acudir de noche, para que vean la oscuridad que prevalece en algunas de las calles.

Problemática