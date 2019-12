Critican Ley de Ingresos 2020 de Lerdo

El diputado del Partido Verde e integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso de Durango, Gerardo Villarreal, se opuso a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de Lerdo, al considerar que de los 39 municipios de Durango, Lerdo es quien presentó el proyecto con la intención recaudatoria más elevada, pues tenía más del 5 % en lo general.

El legislador citó como ejemplo que en materia de agua potable, el Ayuntamiento propuso aumentar de un 15, un 21 y un 26 % a los servicios de tipo doméstico y comerciales.

Además, dijo que en el tema del Predial, y particularmente en la tabla de valores rústicos, se proyectaron incrementos que van desde el 100 al 300 %. "A los productores de fruta, aquellos que tenían terrenos ocupados por plantaciones de árboles frutales en etapa de producción, así como huertos de invernadero y de verduras y legumbres, del 2019 que se les cobraba 153 mil 947 pesos, este Ayuntamiento pretendía cobrar 485 mil 170 pesos, es un 300 % más de lo que se ejerce en 2019", comentó.

El diputado dijo que el Congreso propuso que este último rubro solo se incrementara un 3.5 %, pues "el campo está abatido, requiere ayuda y con estos insensibles incrementos, lo único que logramos es seguir golpeando al campesino".

En respuesta, el tesorero de Lerdo, Ricardo Olivares, aseguró que los Impuestos no subieron y dijo que en el rubro de las hectáreas de cultivo, el diputado "no leyó bien", puesto que tratándose de predios que no excedan de 191 mil pesos, el pago mínimo del Predial es de alrededor de 340 pesos. "Y de ahí hacia arriba se cobra el porcentaje del 2 %, los impuestos no subieron", afirmó.

El funcionario comentó que en lo que se refiere a la tabla de valores del Predial rústico y de acuerdo a la Ley de Ingresos, una hectárea ocupada por plantaciones de árboles frutales en etapa de producción así como huertos de invernadero de verduras y legumbres, tiene un valor de alrededor de 153 mil pesos.

"No significa que va a pagar esa cantidad de Predial, que lo lea bien, se aumentó el valor de la hectárea, si se ve bien el artículo dice /H que es el valor de la hectárea. El valor de la hectárea de 2019 está en 153 mil pesos, que se vaya al artículo 18 de la Ley que dice que los mínimos valores para pagar el mínimo valor de Predial tanto en lo rural y en lo rústico son 191 (mil pesos), está abajo de lo que es el mínimo", mencionó.

El tesorero agregó que "nunca quisimos cobrarle a un productor 400 mil pesos como dice él. Ellos manifiestan que los incrementos de acuerdo a la inflación que es 3.5 %, yo le diría al diputado que al final del año, espero que esa inflación que él marca, sea un 3.5 porque también ellos no se fijaron para nada, en lo que van a bajar las participaciones. Las participaciones van a bajar el 0.91 % en comparación al ejercicio 2019. Se enfocaron en los ingresos propios de todos los Municipios y no dijeron absolutamente nada de las participaciones federales que van a bajar, pero que lo lea y con mucho gusto, estoy a la orden".