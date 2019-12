Prevén concluir censo de luminarias este mes

El censo de las luminarias que hay en Gómez Palacio tiene un avance del 60 por ciento, por lo que se estima concluir en lo que resta del mes de diciembre, esto en conjunto con CFE, pues el Ayuntamiento tiene detectadas facturaciones donde se ha cobrado hasta 12 años en puntos donde no hay lámpara.

El director de Servicios Públicos, Leopoldo Jiménez Mercado, explicó que se mide lámpara por lámpara, se georreferencia y se toma la potencia y los circuitos, esto con la finalidad de que los datos sean lo más precisos posible en cuanto al alumbrado público que se tiene en esta ciudad.

"Nosotros sabemos lo que hay, pero necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esté de acuerdo porque la mayor parte del cobro que nos hace por alumbrado público es por estimación, no lo mide, no hay medidor, por eso es muy importante para el Municipio contar con el censo real de todas las lámparas y la potencia, para que el cobro sea el adecuado y el justo", expuso.

El funcionario municipal dijo que el principal objetivo es que disminuya la facturación de lo que se cobra por parte de la CFE al Ayuntamiento de Gómez Palacio, además de que la presidenta Marina Vitela Rodríguez ha gestionado ante directivos de la Comisión que se haga un reembolso de un recurso que se ha cobrado de más a la ciudad por varios años.

"Estamos negociando, todavía no es una cantidad establecida porque se está evaluando, caso por caso, cuál es procedente y cuál no", expresó, "se vienen arrastrando facturaciones, incluso desde 2007 a la fecha, de facturaciones que no existen y que nos las han seguido cobrando, pero ellos también tendrán su justificación, por lo que estamos revisando cada una para saber cuáles van a ser procedentes y cuáles no".

Jiménez Mercado dijo que se ha trabajado en forma muy cordial con la CFE, pero es necesario contar con las mediciones precisas para que el pago del Municipio también sea por el consumo justo. Señaló que lo ideal es que todo el servicio esté medido, pero a veces por cuestiones de Comisión Federal, ellos son los que no ponen los medidores.

Se estima que la mitad del alumbrado público en Gómez Palacio, en zona rural y urbana, carece de medidor, por lo que el Ayuntamiento paga de acuerdo a los cálculos de la CFE.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) hizo señalamientos a la administración en cuanto a que el cobro que realiza la CFE es estimado, debido a la ausencia de medidores en una gran cantidad de postes.