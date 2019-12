‘Mi sueño era ser cantante’: Sergio Basáñez

Con una sólida carrera en la actuación, Sergio Basáñez recuerda que uno de sus grandes sueños era ser cantante, “pero la vida me llevó por otro camino, que también me encanta”.

Por lo que ahora el protagonista de melodramas como La mentira y Cuando seas mía no dudó en regresar a sus orígenes, pues fue en el teatro musical donde primero encontró cobijo, antes de convertirse en un actor del género dramático.

Basáñez está listo para reaparecer con la obra Hoy no me puedo levantar, en la que dará vida a "Venancio", un hombre maduro que es el dueño del bar 33, que enseñará a "Mario" (Yahir) el arte de conquistar a las damas.

“Hice musicales al inicio de mi carrera, entre ellos está La isla, con Lolita Cortés, así que volver a este género teatral es fascinante, además de ser algo muy entrañable”, apuntó el artista mexicano a la prensa, quien para la ocasión vistió como se verá en escena.

Entre risas, refirió que deseaba ser cantante; sin embargo, el destino lo llevó por otros rumbos, dejándolo en la actuación, donde ha logrado su permanencia y la consolidación de su carrera con la que ha dejado huella en cine, teatro y televisión.

“No fui cantante como soñaba de pequeño, pero soy actor y eso me gusta”, abundó el protagonista de cintas como Contracorriente, quien en Hoy no me puedo levantar compartirá créditos con Yahir, a quien le deseó mucha suerte.

“A Yahir lo conozco desde hace tiempo, porque venimos de la misma empresa televisiva y es un gusto reencontrarlo en este musical”, apuntó Basáñez, quien señaló que a Belinda, la otra protagonista, no la conocía.

Expresó su confianza de que esta pareja de profesionales cumplirá su cometido y que la puesta en escena dejará un grato recuerdo. La obra, basada en la música del grupo Mecano, se estrenará el 31 de enero próximo y concluirá temporada el 4 de abril, ya que únicamente se ofrecerán 60 funciones.