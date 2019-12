Maribel Fernández disfruta poder elegir sus proyectos

La actriz de cine y televisión Maribel Fernández "La Pelangocha" se dice agradecida de trabajar en una comedia teatral al lado de sus amigas y primeras actrices Luz María Aguilar, Raquel Pankowsky y Norma Lazareno, pero también se encuentra en un punto de goce después de vivir la presión de destacar en el medio artístico años atrás.

La comediante no ha perdido su capacidad de asombro ante el humor mexicano y compartió cómo ha visto su evolución. “Ahora hay de todo a comparación de antes, pues se concentraba en algo muy fuerte como un humor muy negro y a veces muy dramático, ahora hay una gran variedad de comedia”.

Sus inicios en la actuación fueron en el teatro como extra en la obra El Tenorio cómico al lado de Los Polivoces, y admite que en aquella época le sirvió mucho observar a los actores estelares en acción, de quienes adquirió la disciplina que desempeña ahora en cualquiera de sus proyectos tanto televisivos, cinematográficos y teatrales.

“Estoy en una etapa de goce de lo que estoy haciendo después de tantos años de estar en la desesperación de querer sobresalir, y ahora disfruto lo que hago, ya no trabajo en cosas que no me gustan y creo que me lo merezco”.

Confesó que el comediante Pompín Iglesias fue quien le dio el mejor consejo para su carrera: “Ama lo que haces, eso me lo dijo Pompín y es verdad, amo lo que hago, claro que no soy rica, pero tengo la fortuna de que me paguen por hacer lo que me gusta”.

Maribel Fernández, actriz de teatro, cine y televisión ha sido protagonista de películas como El día de los albañiles, Y hacemos de... tocho morocho, Cascabel y Adiós, lagunilla, adiós, asimismo ha participado en telenovelas como Mundo de juguete, Salud, dinero y amor, Cómplices al rescate, La fea más bella, entre otras.

Actualmente, comparte créditos con Raquel Pankowsky, Norma Lazareno y Luz María Aguilar, en la obra de teatro Solteras, maduras y desesperadas, la cual ya lleva un año de funciones ininterrumpidas.