Martha Julia experimenta otra forma de trabajo en serie

Durante muchos años, la actriz Martha Julia destacó en las telenovelas de México, pero hace unos meses conoció otra forma de trabajo gracias a su participación en la serie “El club, que produce Netflix.

“La historia ha tenido muy buena respuesta y estamos contentos porque habiendo tantas opciones de contenido no te imaginas que a tu proyecto le va a ir bien. Ha sido una forma muy diferente de grabar, prácticamente impresionante”, comentó.

Pareciera mentira, dice, pero el modo de grabación en lo referente a melodramas, es absolutamente distinto a lo que hacen las plataformas digitales a través de las series.

“Ha sido una enseñanza muy buena y un crecimiento actoral como ningún otro. Algo muy distinto a lo que había hecho”, dijo la originaria de Culiacán, Sinaloa, que comparte créditos con Alejandro Speitzer, Minnie West, Jorge Caballero, Ana González Bello y Axel Arenas, entre otros.

Explicó que El club es un libreto basado en las problemáticas actuales por las que atraviesan los jóvenes de hoy. Sobre todo, en las drogas, pues siendo ricos e inadaptados, se dedican a vender “MDMA” por su cuenta, lo cual les trae conflicto con otros traficantes.

“Mi empleada es Arcelia Ramírez y ella también se mete en las drogas. Yo interpreto a la mamá. Estoy casada con un hombre que no me hace caso en lo más mínimo. Me opero el busto y otros cambios y ni así, entonces, vienen las consecuencias porque empiezo a andar con alguien que me alegra el corazón, y cambia todo”.

Adelantó que las escenas que aún faltan por verse, son muy fuertes. Sin adelantar detalles, mencionó que es la primera vez que hace algo así, pero valió la pena.

“Siempre trabajé al modo Televisa, pero estoy muy orgullosa y me siento feliz porque todo lo han manejado impresionantemente bien. El equipo creativo ayudó mucho a que las escenas estuvieran bien hechas”.

Finalmente, Martha Julia rechazó que tenga un romance con el actor Eduardo Yáñez, como hace unos días trascendió. “Es solo un chisme. Es un compañero al que quiero mucho y no lo he visto en mucho tiempo. Quizá lo suponen porque están repitiendo una novela en la que estamos, pero no es así”.