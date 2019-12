Acusan a Belinda de deudora en la industria musical

En 2011 Belinda fue acusada de morosa por el director y productor Julio Carlos Ramos, quien explicó que nunca le terminó de pagar por los servicios que realizó para sus videos.

Sin embargo, Chisme No Like reveló que no es el único problema que ha tenido la cantante por deudas, ya que la industria musical la tiene en la lista negra de deudores.

Varios productores, músicos y más empleados del gremio formaron un grupo de Facebook, en el que revelan qué empresas no pagan o se tardan en hacerlo. Dentro de la comunidad se armó una lista negra, para que los integrantes estuvieran enterados y no regalen su trabajo.

Sorprendentemente, Belinda fue el tercer nombre en surgir en la lista, aunque se aclaró que su posición no tiene que ver con si debe más o el tiempo que tarda en pagar.

No obstante, no es la única mención de la cantante en el grupo Casas productoras que no pagan o se tardan en liquidar. En 2012, Rafael Rivera Goyenechea relató que le debía dinero desde hace dos años.

De acuerdo con su post, trabajó con Belinda en la realización de dos videoclips, sin embargo, ella nunca terminó de pagarles. Por esa razón, recomendó a sus colegas que siempre le cobraran por adelantado.

Asimismo, este año alguien más en el grupo recomendó a los integrantes nunca hacerle caso a la cantante si ella decide "tirarte la onda", ya que sólo quiere sacar provecho para no pagar.