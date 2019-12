John Travolta y Olivia Newton-John se visten otra vez de 'Danny' y 'Sandy'

La actriz australiana de 71 años compartió el momento en su cuenta de Instagram, en una foto donde ella lleva la camisa blanca, la falda de tablas y el cárdigan amarillo de “Sandy Olsson”, mientras el famoso actor de 65 años portó la chaqueta biker de cuero del rebelde “Danny Zuko”.

La razón por la que la pareja volvió a usar la ropa con la que protagonizaron las escenas de Vaselina, se debió a que ambos acudieron al evento musical sing-a-long de Vaselina que se celebró en el anfiteatro Coral Sky de la localidad de Palm Beach, en Florida.

En el evento, Olivia Newton-John además lució la chaqueta de cuero con la que reconquistó a “Danny” en su nueva faceta de “chica mala”, después de que el pasado mes de noviembre la subastara por 243 mil dólares para recaudar fondos para su centro de investigación especializado en oncología.

Sin embargo, la prenda regresó a manos de la actriz, luego de que el comprador se la devolviera.

“Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de aquellos que te aman, aquellos para quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debe quedarse en el armario de un multimillonario. Por esta razón, se lo devuelvo con humildad y respeto a su legítima propietaria, que es usted”, explicó en una nota anónima el hombre.

