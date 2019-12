No cualquiera puede ser la mala: Laura Zapata

La actriz y cantante mexicana Laura Zapata afirmó ayer en una rueda de prensa en Palma de Mallorca (España) que le encantan el teatro y los personajes dramáticos y aseveró: "Si me han dado el personaje de mala es por mi presencia y fuerza escénica; no cualquiera puede ser la mala".

"Todas (las actrices) pueden ser las buenas", pero no todas pueden sostener "ese do de pecho" como villana en el cine o interpretar una tragedia teatral. "No es fácil", dijo Zapata con ocasión de la presentación en la capital balear de la III Edición del Festival de Cine de Autor de Mallorca Shorts & Films Infest 2019.

La actriz de cine, teatro y televisión celebró su exitosa carrera profesional, en la que pudo escoger sus papeles y personajes, con los que siempre se ha identificado, si bien no siempre ha sido "la mala, mala".

Zapata, que mostró su deseo de trabajar en España porque "el arte no tiene fronteras", explicó que se ha sentido cómoda haciendo teatro y cine, aunque en el primer caso eres un "obrero" y en el segundo una "estrella".

La artista mexicana, hermana mayor de la cantante Thalía, quiso estar presente en este pequeño festival para apoyar a los "jóvenes talentos", que son el "semillero" del arte.

"Salvar el arte -declaró- es la salvación del género humano, el arte transforma al ser humano de manera definitiva".

En este contexto, Zapata criticó que la industria del cine esté en manos de un "grupo pequeño" y defendió el cine de autor.

Sobre el camino que deben recorrer los jóvenes actores, la veterana actriz les aconsejó que "hay que resistir" porque ser actor es una "carrera de resistencia" y muy pocos logran el éxito de manera inmediata.

"Hay que seguir creyendo en uno, hay que tener mucha fortaleza como artista y que no te doble" cualquier dificultad o "señalamiento", advirtió.