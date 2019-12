Dejan de asistir más de 5 mil niños a estancias en Durango

Alrededor de cinco mil niños de las estancias infantiles que manejaba la extinta Sedesolhan dejado de asistir a las mismas; han desaparecido más de 70 de estas guarderías y 40 más podrían cerrar en 2020.

Andrea Vargas es enfermera y propietaria de una de estas estancias infantiles, confirmó que este año ha sido crítico para el funcionamiento de las mismas, a tal grado que de las 217 que había al cierre del año pasado, hoy solo mantienen sus puertas abiertas 140, un total de 77 han tenido que cerrar.

"No todos los niños que teníamos en las estancias infantiles fueron beneficiados en el programa federal, por lo que muchos papás ya no tuvieron recursos para llevarlos, y de los que han sido beneficiados en el programa, la mayoría no regresó porque el dinero que les dan no es suficiente para pagar la estancia", señaló Andrea Vargas.

Incluso dijo que a quienes son beneficiados con el programa federal les están pagando cada cuatro meses y no pueden estar pagando la estancia mensualmente y prefieren llevar al niño o niña con la abuelita, un familiar o hasta con una vecina.

De esta forma han dejado de asistir a las estancias infantiles, en el año que está por terminar, cinco mil niños que ahora están siendo cuidados en casa de un familiar o hasta con vecino.

"Recordemos que las estadísticas son claras, los mayores riesgos para la violencia infantil es en casa y es provocada por familiares, ojalá y de estos cinco mil pequeños no tengamos casos que lamentar de violencia porque todos son nuestros pequeños", señaló la propietaria de una de éstas 140 estancias infantiles que aún continúan abiertas.

Para el año que pronto va a iniciar, Andrea Vargas dijo que ya algunas propietarias de éstas guarderías le han manifestado la posibilidad de cerrar por lo que se prevé que la cifra de estancias que desaparezcan en el 2020 sean otras 40, "nos vamos a quedar nada más 100 funcionando de las 217 que había hace un año", concluyó.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado se encuentra apoyando a las propietarias de estancias infantiles para que lleguen a formar una Asociación Civil y puedan acceder a bolsas de recursos federales y estatales.

Jaime Rivas Loaiza, titular de la dependencia ya señalada, dijo que han sostenido ya varias reuniones con las propietarias de las estancias infantiles para alcanzar el objetivo de creara una asociación civil.

Ser una A. C. les permite incursionar a diferentes bolsas de apoyo tanto de los gobiernos Estatal y Federal por tratarse de una actividad reconocida y necesaria.

Esto puede servir como una compensación luego de que el Gobierno Federal retiro, este año, el subsidio que les entregaba por cada niño que atendían en sus guarderías. El apoyo difícilmente se comparará con lo que recibían anteriormente pero puede ayudar a las propietarias de estas estancias en algunos pagos.

Reconoció Rivas Loaiza el esfuerzo que han hecho las estancias infantiles que sigue en pie de lucha trabajando a pesar de lo que han pasado en el transcurso del año, por ello se busca brindarles el apoyo para que tengan ese incentivo extra.