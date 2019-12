Proponen realizar preguntas al gobernador de Coahuila durante sus informes

El diputado panista, Gerardo Aguado, propuso reformar la Constitución del estado de Coahuila a fin de establecer la posibilidad de realizar preguntas al gobernador durante sus Informes de Gobierno.

Aunque el artículo 84 de la Constitución de Coahuila marca como obligación que el gobernador debe presentar su informe anual ante el Pleno del Congreso Local, este no establece interacción.

"Se trata de un claro ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Esto es, todos los puntos, temas o asuntos deben quedar claros, no debe existir opacidad, oscuridad o alteración de datos. No solo es informar, informar sin ser cuestionado, sin que se pueda pedir la aclaración de cierto asunto en bien de privilegiar la rendición de cuentas", argumentó el legislador.

Cuestionó: "No es el informe como lo entienden algunos, un ejercicio unilateral, sin posibilidad de réplica ni de cuestionamientos de parte del pueblo al que como legisladores representamos; pensarlo así, sería igual a suponer que no tiene caso ni sentido entonces el informe de actividades del Poder Ejecutivo, porque ¿a quién le interesa un informe que no puede ser debidamente analizado y cuestionado?"

"En la fecha actual, todos lo podemos apreciar, las comparecencias de los secretarios se hace bajo un esquema donde se permiten pocas preguntas por cada legislador o comisión participante, limitando ampliamente la posibilidad de que los diputados, comisiones o grupos parlamentarios puedan hacer el total de preguntas que realmente prepararon o son de su interés realizar. Hablamos, por decir lo menos, de una veintena de preguntas por grupo parlamentario para cada secretario", dijo.