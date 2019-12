Neto, sobreviviente de Chapecoense, se retira

Uno de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea que cobró las vidas de que casi todo el plantel del club brasileño Chapecoense en 2016 anunció ayer su retiro del futbol.

Neto, un zaguero de 34 años, pasó dos años en rehabilitación tras el accidente que mató a 71 personas en Colombia. Volvió a entrenar en marzo. Pero dijo en una entrevista que el dolor era demasiado intenso para seguir jugando.

"Estoy de acuerdo con los doctores y el club. Quería un partido de despedida, pero decidí no hacerlo", dijo Neto a TV Globo.

"Mi cuerpo no aguantaba más. El dolor era más grande que el placer", añadió.

Neto indicó que los dolores eran más fuertes en las rodillas y la espalda.

"Aparentemente, en el día a día no tenía dolores, pero en los entrenamientos de alto nivel mi cuerpo no aguantaba los dolores en la rodilla y la columna, que fue lo más me entristeció al final", explicó.

La aeronave que trasladaba a Chapecoense rumbo a su primera final internacional, la Copa Sudamericana, contra el Atlético Nacional de Colombia. El avión se quedó sin gasolina y se estrelló contra un cerro cerca de Medellín.

El club del sur de Brasil recibió el título posteriormente, pese a que no jugó la final.

Neto dijo que Chapecoense contempla mantenerle como miembro de su directiva. Agobiado por deudas, el club acaba de descender a la segunda división.

Otros dos jugadores sobrevivieron al accidente aéreo: Alan Ruschel, defensor de 30 años que aún se mantiene activo y fue cedido en préstamo al Goiás de la primera división; y Jackson Follmann, un arquero al que le amputaron parte de la pierna derecha y que quiere representar a Brasil como atleta paraolímpico.